İsrail Askerleri Batı Şeria'da 22 Filistinliyi Gözaltına Aldı

Baskınlar Sürüyor

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde gerçekleştirdiği baskınlarda 22 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi. Gözaltına alınanlar arasında çocuklar ve eski tutuklular da yer alıyor.

Örgütlerden Ortak Açıklama

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail askerlerinin Batı Şeria'daki Filistinlilerin evlerine düzenlediği baskınların sürdüğünü açıkladı. İsrail ordusu, önceki günden bu yana Kalkilya, Tubas, Nablus, El-Halil, Beytüllahim ve Ramallah gibi kentlerde baskınlar düzenlemektedir.

Aileler Zarar Görüyor

Açıklamada, gözaltına alınanların arasında iki çocuk, bir kadın ve eski tutuklular bulunmakta olup, baskınlar sırasında Filistinlilerin evlerinin tahrip edildiği, alıkonulan kişilerin ve ailelerinin darp ve tehdide maruz kaldığı ifade edildi.

Artan Gözaltılar

7 Ekim 2023 tarihinden bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına alınan Filistinli sayısının 11.900'ü geçtiği bildirilmektedir. Aynı tarihten itibaren, İsrail’in Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılarla birlikte, Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te Filistinlilere yönelik gözaltılar ve baskınlarda önemli bir artış yaşanıyor.

Hayatını Kaybedenler

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te 7 Ekim 2023'ten bu yana, 167’si çocuk olmak üzere toplam 803 Filistinli hayatını kaybetti. Bu rakamlar, yaşanan şiddetin boyutunu gözler önüne sermektedir.