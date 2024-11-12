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İsrail Askerleri Batı Şeria'da Bir Filistinliyi Öldürdü

İsrail askerleri Batı Şeria'da bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla bir Filistinliyi vurdu ve öldürdü.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 18:58
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 18:58
İsrail Askerleri Batı Şeria'da Bir Filistinliyi Öldürdü

İsrail Askerlerinden Batı Şeria'da Kayıp Hayat

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da gerçekleşen bir olayda, bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddia edilen bir Filistinliyi vurarak öldürdü. Olay, Nablus'un kuzeybatısındaki Deyr Şeref kavşağı yakınlarındaki askeri kontrol noktasında meydana geldi.

Saldırı Girişimi ve Sonuçları

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, bir kişinin bıçaklı saldırıda bulunduğu öne sürüldü ve bu kişinin askerler tarafından vurularak etkisiz hale getirildiği belirtildi. Olayda İsrail askerlerinin herhangi bir yaralanma yaşamadığı kaydedildi.

Hayatını Kaybeden Filistinli Genç

Yerel medya, vurulan kişinin yaşamını yitirdiğini aktarırken, Filistin Sağlık Bakanlığı 18 yaşındaki Velid Eşref Muhammed Hüseyin'in Nablus'ta İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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