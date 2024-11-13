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İsrail Askerleri Batı Şeria'da Bir Filistinliyi Öldürdü

İsrail askerleri, Batı Şeria'da bir askerin silahını almak isteyen Filistinliyi öldürdü. Olay bölgesinde gerginlik devam ediyor.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 14:06
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 14:06
İsrail Askerleri Batı Şeria'da Bir Filistinliyi Öldürdü

İsrail Askerlerinden Batı Şeria'da Şok Olay

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da, bir askerin silahını almaya çalıştığı iddiasıyla bir Filistinli genci hayatını kaybetti. Olay, Batı Şeria'nın güneyindeki El-Arub Mülteci Kampı yakınında meydana geldi.

Olayın Gelişimi

İsrail devlet televizyonunun aktardığına göre, bölgede bir trafik kazası sonrası oluşan kalabalıkta, bir Filistinlinin bir İsrail askerinin silahını almaya çalıştığı öne sürüldü. İzleyicilerin iddiaları doğrultusunda, söz konusu Filistinli, asker tarafından vuruldu.

Soruşturma Başlatıldı

İsrail ordusunun, bu trajik olayla ilgili bir soruşturma başlattığı açıklanırken, Filistin haber ajansı WAFA, aynı olayda bir kişinin ağır yaralandığını bildirdi.

Filistin Kızılayı'ndan Açıklama

Filistin Kızılayı, sağlık ekiplerinin, göğsünden ve elinden yaralanan 40 yaşlarındaki bir Filistinli için telsiz geçici tedavi sunduğunu duyurdu. El Halil'deki El-Ehli Hastanesi'nde yaralı bir kişinin hastaneye kaldırıldığı bilgi verildi.

Gerginlik Artıyor

7 Ekim 2023'te İsrail'in Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırı sonrası, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda belirgin bir artış gözlemleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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