İsrail Askerleri Batı Şeria'da İki Filistinli Çocuğu Yaraladı

İsrail'in Batı Şeria'daki Saldırıları

Son günlerde işgal altındaki Batı Şeria'da artan gerginlik, İsrail askerlerinin iki Filistinli çocuğu gerçek kurşunla yaraladığı olayla bir kez daha gündeme geldi. Görgü tanıklarının aktardığına göre, askerler, Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Nablus şehrine bağlı Beyt Furik kasabasına baskın düzenledi.

Gerçek Mermi ve Gaz Bombası Kullanıldı

Baskın sırasında yaşanan arbede esnasında İsrail ordusu, Filistinli sivillere karşı gerçek mermi ve gaz bombası kullanarak müdahalede bulundu. Filistin Kızılayı, yaralanan çocukların 16 ve 14 yaşlarında olduğunu ve tedavi altına alındıklarını açıkladı.

Filistinli Tarım Alanlarına Saldırı

Aynı dönemde, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde de İsrailli yerleşimcilerin Filistinlilere ve mülklerine saldırdığı bildirildi. Filistin resmi televizyonuna göre, Nablus'taki Surra köyünde, İsrailli saldırganlar Filistinlilere ait tarım arazilerini ateşe verdi. Aktarılan bilgilere göre, Nablus Belediyesi itfaiye ekipleri, yangınla mücadele etmek amacıyla olay yerine intikal etti.

Yerleşimcilerin Saldırıları Devam Ediyor

Batı Şeria'nın güney kesiminde ise, El Halil şehrinin güneyindeki Susya köyünde İsrailli yerleşimciler tarafından düzenlenen saldırılarda, bazı yerel halkın hedef alındığı ifade edildi. Sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntülerde ise, yüzleri maskeli İsraillilerin Filistinlilere sopa ile saldırdığı görüldü.

Artan Baskılar ve Ölümler

7 Ekim 2023'ten bu yana, İsrail'in Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği saldırılar ile birlikte, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda büyük bir artış yaşandığı belirtiliyor. Bu süre zarfında, 640 Filistinli’nin hayatını kaybettiği kaydedildi.