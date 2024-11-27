İsrail Askerleri El-Faria Mülteci Kampı'na Baskın Düzenledi

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tubas kenti yakınlarındaki El-Faria Mülteci Kampı'na baskın gerçekleştirdi. Görgü tanıklarının bildirdiğine göre, bu baskın sonrasında İsrail askerleri ile Filistinli direnişçiler arasında çatışmalar meydana geldi.

Baskın sırasında, İsrail askerlerinin El-Faria Mülteci Kampı'nda bir Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi. Ayrıca, askeri buldozerler kullanılarak mülteci kampının altyapısına ve Filistinlilerin mülklerine önemli zararlar verildi.

İsrail'in Gazze Şeridine yönelik saldırılarına 7 Ekim 2023 tarihinde başladığından bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda belirgin bir artış gözlemleniyor.

7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına alınan Filistinli sayısının 11 bin 800’ü geçtiği belirtiliyor. Bu süreçte, İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında ise toplamda 167’si çocuk olmak üzere 794 Filistinli hayatını kaybetti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.