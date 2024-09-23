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İsrail Askerleri Filistinliyi Ağır Yaraladı

Batı Şeria'da bir askeri nokta önünde bir Filistinli, saldırı girişimi iddiasıyla ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 12:32
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 12:32
İsrail Askerleri Filistinliyi Ağır Yaraladı

İsrail Askerlerinden Saldırı Girişiminde Bulunan Filistinliye Ateş Açıldı

Batı Şeria'daki bir askeri nokta girişinde, saldırı girişiminde bulunduğu öne sürülen bir Filistinli, İsrail askerleri tarafından ağır yaralandı.

Açıklamanın Detayları

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Filistinlinin, Batı Şeria'nın El Halil kenti yakınlarındaki Beyt Cebrin bölgesindeki askeri alanda iyileşmediği belirtildi. Haberde, eylemi gerçekleştiren kişinin "etkisiz hale getirildiği" ve durumunun kritik olduğu ifade edildi. Söz konusu bireyin İsrail vatandaşı bir Filistinli olduğu bildirildi. 7 Ekim Tarihinden İtibaren Artan Olaylar

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar başlattığı 7 Ekim tarihinden sonra, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Filistinlilere yönelik gözaltı ve saldırılarda ciddi bir artış gözlemlendi.

Tragedy in Numbers

7 Ekim'den bu yana, İsrail güçlerinin ve işgal altındaki topraklarda yaşayan silahlı İsraillilerin saldırıları sonucunda, 159'u çocuk, 10'u kadın ve 9'u yaşlı toplamda 706 Filistinli hayatını kaybetti, 5.750 kişi yaralandı.

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