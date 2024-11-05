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İsrail Askerlerinin Ateş Açması Sonucu Bir Gazeteci Yaralandı

Kabatiye'de yaşanan olayda bir gazeteci İsrail askerlerinin açtığı ateşle yaralandı.

Yayın Tarihi: 05.11.2024 19:15
Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 19:15
İsrail Askerlerinin Ateş Açması Sonucu Bir Gazeteci Yaralandı

Gazeteci Yaralandı

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Kabatiye beldesinde ateş açması sonucu bir gazeteci yaralandı. Olay, Filistin haber ajansı WAFA tarafından bildirildi.

Baskın Detayları

İsrail ordusunun Batı Şeria'da Cenin kentinin güneyindeki Kabatiye beldesine düzenlediği baskın esnasında, bir gazetecinin hedef alındığı kaydedildi.

Yaralı Gazeteci

Katar merkezli Al Araby TV'de kameraman olarak görev yapan Rebi Münir, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu karnından yaralandı. Münir'in durumu hakkında daha fazla bilgi henüz verilmedi.

Son Durum

İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmasının ardından, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarda belirgin bir artış yaşandığı gözlemleniyor.

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