İsrail Askerlerinin Cenin'deki Saldırısında 2,5 Yaşındaki Bebek Öldü

İsrail'in Cenin'e düzenlediği saldırılarda 15 Filistinli hayatını kaybetti ve yaklaşık 50 kişi yaralandı. Saldırılar sırasında, başından vurulan 2,5 yaşındaki Leyla Muhammed Eymen el-Hatib isimli bebek hayatını kaybetti. Ayrıca, Muselles Şuheda köyünde bir kadın da yaralandı.

Filistin Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, Leyla'nın kafasındaki yaralanmanın İsrail askerleri tarafından gerçekleştiği belirtildi. Gerçek mermiyle yaralanan kadının hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail askerleri köyde bir evi kuşatarak, hoparlörlerden evin boşaltılmasını istedi. Çatışmaların başlamasıyla birlikte köye keskin nişancılar yerleştirildi.

İsrail ordusunun Cenin'deki saldırıları sonucunda 15 Filistinli'nin yaşamını yitirdiği ve bölgedeki altyapıya ciddi zarar verildiği, evlerin yıkıldığı bildirildi.

İsrail ordusu olayın soruşturulduğunu iddia etti, ancak yaşananların ardından uluslararası tepkiler artıyor.