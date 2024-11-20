İsrail Bakanı: Ateşkes Lübnan'da Hareket Özgürlüğünü Sağlamalı

İsrail Bakanı'ndan Ateşkes Açıklaması

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar, Hizbullah ile olası bir ateşkesin, İsrail'in Lübnan'da "hareket özgürlüğünü" koruma gerekliliğini vurguladı.

Ateşkesin Koşulları

The Times of Israel gazetesinin bildirdiğine göre, yabancı büyükelçilere hitap eden Sa'ar, ateşkes anlaşmasının, ülkesinin güvenliği için kritik öneme sahip olduğunu belirtti. Sa'ar, "Zaman testinden geçecek bir anlaşmaya varmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

İhlal Durumunda Ne Olacak?

Sa'ar, ateşkes imzalansa bile Hizbullah’ın Litani Nehri’nin güneyine asker göndermesi veya Suriye, deniz ve sivil havaalanları üzerinden yeniden silahlanma girişimlerini gözlemlemesi durumunda, İsrail ordusu'nun Lübnan'a yeniden saldıracağını ifade etti. "İhlallere karşı hareket özgürlüğümüzü korumalıyız" dedi.

ABD'den Ateşkes Müzakerelerine Destek

Lübnan'ın başkenti Beyrut’ta temaslarını sürdüren ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein, İsrail ile Hizbullah arasında bir ateşkese varılması için müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini açıkladı. Hochstein, ateşkes taslağı üzerine fikir ayrılıklarını gidermek üzere İsrail'de temaslarda bulunacağını belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.