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İsrail Bakanı Ben-Gvir’den Gazze’ye Yakıt Yasağı Çağrısı

Ben-Gvir, Gazze'ye yakıt girişinin tamamen engellenmesi gerektiğini savundu, insani duruma rağmen askeri baskının artırılması çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 13:04
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 13:04
İsrail Bakanı Ben-Gvir’den Gazze’ye Yakıt Yasağı Çağrısı

Ben-Gvir'den Şiddetli Açıklamalar

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Gazze Şeridi'ne yönelik insani krizi hiçe sayarak, bölgeye yakıt girişinin tamamen durdurulması gerektiğini ifade etti.

Ateşkes ve Esir Takasına Karşıtlık

İsrail ordu radyosuna verdiği demeçte, Gazze'ye yapılan yardım ve ateşkes konusundaki görüşlerini paylaşan Ben-Gvir, "Ben, hiçbir şekilde anlaşma taraftarı değilim. Eğer Hamas’a giden yakıtı durdursaydık, esirler uzun zaman önce geri dönerdi." dedi.

Netanyahu ile İlişkileri

Başbakan Binyamin Netanyahu’nun son zamanlarda kendi tavsiyelerini dikkate aldığını vurgulayan Ben-Gvir, Gazze’ye yakıt girişini durdurma çağrısının da göz önünde bulundurulmasını umduğunu belirtti.

Askeri Baskının Artırılması

Gazze’ye yakıt girişinin engellenmesinin yanı sıra askeri operasyonların artırılması yönünde de çağrılar yapan Ben-Gvir, İsrail’in Lübnan’ın başkenti Beyrut’a yönelik saldırılarına ilişkin olarak, "Netanyahu'nun Beyrut'a hava saldırılarını durdurma kararından haberim yok." açıklamasında bulundu.

Gazze’de Durum Korkunç

İsrail'in 7 Ekim 2023’ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda, Gazze Şeridi’nde insanlık dramı yaşanıyor. Bölgedeki gıda, yakıt, ilaç ve insani yardım girişlerinin engellenmesiyle uygulanan "topyekun kuşatma" hastaneleri de etkiliyor. Gazze'deki birçok hastane, yakıt sıkıntısı ve elektrik kesintileri yüzünden hastaların tedavi edilemediğini bildirdi.

Kayıp Hayatlar ve Tahrip Olan Altyapı

7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarda, yaklaşık 42 bin 344 Filistinli yaşamını yitirdi. Bunların yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378’i ise kadın. Enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu bildirilirken, sivil altyapı, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak büyük zarar görmektedir.

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