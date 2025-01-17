İsrail Bakanlar Kurulu, Gazze'de Ateşkes ve Esir Takası Anlaşmasını Oyluyor

İsrail Bakanlar Kurulu Toplandı

Gazze’de ateşkes ve esir takası anlaşması oylaması için İsrail Bakanlar Kurulu toplantısı başladı. Bu toplantıya, Ultra Ortodoks Yahudi bakanların katılmadığı bildirildi.

Haredi Bakanların İtirazı

İsrail basınına yansıyan haberlere göre, Güvenlik Kabinesi, ateşkes anlaşmasını onayladıktan sonra Bakanlar Kurulu yaklaşık 3 saatlik bir gecikmeyle toplandı. Yedioth Ahronot gazetesinde yer alan bilgilere göre, Haredi bakanlar, Şabat nedeniyle toplantıya katılmadı ve lehte oy kullandıklarını belirten notlar bıraktı.

Hükümete Gönderilen Mesaj

İsrail Güvenlik Kabinesi, Hamas ile sağlanan uzlaşı kapsamında Gazze’deki ateşkes ve esir takası anlaşmasını onaylayarak hükümetine "anlaşmayı kabul etmesi" tavsiyesinde bulundu. Hamas ve İsrail arasında varılan ateşkes anlaşma taslağına göre, ateşkesin ilk aşaması 6 hafta, toplam 42 gün sürecek. 19 Ocak’ta ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından karşılıklı esir takasının başlayacağı bildirildi.