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İsrail Başbakanı'nın Uçağına F-35 Eşlik Etti Mi?

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun dönüş yolculuğunda F-35 savaş jetlerinin eşlik ettiği iddia edildi.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 19:45
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 19:45
İsrail Başbakanı'nın Uçağına F-35 Eşlik Etti Mi?

İsrail Başbakanı'nın Dönüş Yolculuğunda F-35 Alarmı

Geçtiğimiz ay, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Amerika Birleşik Devletleri'nden dönüşü sırasında, eşi Sara Netanyahu'nun endişeleri üzerine başbakanlık uçağına iki adet F-35 savaş uçağının eşlik ettiği öne sürüldü.

Gizli Korkular ve Misilleme Tehditi

Bazı kaynaklara dayandırılan habere göre, Sara Netanyahu, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın 27 Eylül'deki öldürülmesinin ardından olası bir misillemeden korkarak başbakanlık uçağının korunmasını talep etti. Bu şartlar altında, Netanyahu’nun ABD seyahatinin dönüşünde İsrail ordusundan savaş jetleri talep edildi.

F-35'lerin Rolü ve İddialar

Söz konusu iddialara göre, İsrail ordusu, seyahat boyunca savaş uçağı tahsis etmeyi reddetti ancak dönüş yolculuğunda iki F-35'in Netanyahu'nun uçağına eşlik etmesine izin verildi. Bazı haberlerde, Başbakanlık Ofisi'nin F-35'lerin fotoğraflarını yayınlamak istemesine rağmen, bu talep İsrail Hava Kuvvetleri tarafından reddedildi. Jetlerin, başbakanın uçağının güvenliği için belirli bir konumda uçması talimatı verildi.

İki Tarafın Açıklamaları

İsrail Başbakanlık Ofisi, bu durumu "tamamen yalan" olarak nitelendirirken, İsrail ordusu ise Başbakanlık uçağının güvenliğinin, belirli güvenlik değerlendirmelerine ve yönetmeliklere göre sağlandığını belirtti.

Netanyahu, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na katılmak üzere 24 Eylül'de Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmişti ve Nasrallah’ın öldürülmesinin hemen ardından İsrail’e dönüş yapmıştır.

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