İsrail Başbakanlığı: Ateşkes için şu aşamada heyet gönderilmeyecek

İsrail Başbakanlık Ofisi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Gazze'ye yönelik saldırıların 'İsrail’in kabul edebileceği şartlarda sona erdirilmesi için derhal müzakerelere başlanması' talimatına rağmen, şu anda Kahire veya Doha'ya heyet gönderme planı bulunmadığını duyurdu.

Açıklama ve süreç

Başbakanlık Ofisi'nin The Times of Israel'e yaptığı açıklamada, Gazze'de ateşkes ve esir takası müzakereleri için Doha ya da Kahire'ye heyet gönderilmesinin 'şu aşamada' planlanmadığı belirtildi.

Aynı kaynağın verdiği bilgiye göre, müzakerelerin yürütüleceği kent belirlendiğinde Başbakan Netanyahu, heyetin gönderilmesi talimatını verecek.

Netanyahu'nun talimatı

Netanyahu, yayımladığı videoda tüm İsrailli esirlerin serbest bırakılması ve 'savaşın İsrail'in kabul edebileceği şartlarda sona erdirilmesi' amacıyla müzakerelere derhal başlanması talimatını verdiğini açıklamıştı. Başbakan, Gazze'ye yönelik askeri operasyonları sürdürürken aynı zamanda ateşkes ve esir takası görüşmelerinin de yürütüleceğini ifade etti.

Güvenlik Kabinesi ve Hamas'ın teklifi

İsrail devlet televizyonu KAN, Güvenlik Kabinesi'nin Gazze kentini işgal hazırlıkları ile ateşkes ve esir takası anlaşması müzakerelerini görüşmek üzere bu gece toplanacağını aktardı.

Hamas ise arabulucuların sunduğu 60 günlük ateşkes ve Gazze Şeridi'ndeki bazı İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını öngören teklifi kabul ettiğini duyurmuştu.