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İsrail Basını: Gazze ve Lübnan'da En Az 6 Asker İntihar Etti

Gazze ve Lübnan'da çatışmalara katılan en az 6 İsrail askeri, psikolojik sorunlar nedeniyle yaşamına son verdi.

Yayın Tarihi: 23.11.2024 06:43
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 06:43
İsrail Basını: Gazze ve Lübnan'da En Az 6 Asker İntihar Etti

İsrail Askerleri Psikolojik Sorunlarla Mücadele Ediyor

İsrail basını, Gazze Şeridi ve Lübnan'ın güneyindeki çatışmalara katılan en az 6 İsrail askerinin psikolojik problemler sebebiyle intihar ettiğini bildiriyor.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, son aylarda gerçekleştirilen saldırılarda uzun süre görev alan bu askerlerin, psikolojik durumlarının olumsuz etkilenmiş olduğu belirtildi.

Öte yandan, yaşamına son veren asker sayısının daha fazla olabileceği öngörülüyor. Ancak İsrail ordusu, bu konudaki resmi verileri henüz açıklamayı reddetti ve yıl sonunda bu bilgileri paylaşacağını duyurdu.

Binlerce İsrail askerinin, sahada görevli psikologlar ve İsrail ordusunun kurduğu ruh sağlığı kliniklerine başvurdukları bildirilmektedir. Bu askerlerin yaklaşık üçte birinin travma sonrası stres bozukluğu yaşadığı ifade edilmektedir.

Askeri uzmanlar, psikolojik sorunlar yaşayan askerlerin sayısının yaralananlardan daha fazla olabileceği tahmininde bulunuyor. Ayrıca, bu krizin gerçek boyutlarının, çatışmaların sona ermesiyle normal hayata geçişte daha net bir şekilde ortaya çıkacağı düşünülüyor.

İsrail ordusunun Ruh Sağlığı Dairesi Başkanı Lucian Lior, mart ayında Haaretz gazetesine verdiği demeçte, yaklaşık 1700 İsrail askerinin psikolojik tedavi gördüğünü belirtmişti.

7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, 44 bin 56 Filistinlinin hayatını kaybettiği, bunlar arasında 17 bin 492'si çocuk ve 11 bin 979'u kadın olduğu kaydedildi. Ayrıca, 104 bin 268 kişi de yaralandı. Saldırılar sırasında halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumlarının hedef alınması nedeniyle sivil altyapının tahrip edildiği bildirildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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