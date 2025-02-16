İsrail Basınından Cezaevi İdaresine Eleştiri: Aptalca Bir Davranış

İsrail Basınından Sert Eleştiriler

İsrail'in önde gelen habercilik kaynaklarından Haaretz, cezaevi idaresinin Filistinli esirlerin fotoğraflarını yayınlamasını sert bir dille eleştirdi. Gazete, bu eylemi "Gazze'deki İsrailli esirlere olumsuz yansıyabilecek aptalca ve sorumsuz bir davranış" olarak nitelendirdi.

İsrail devlet televizyonu KAN, Filistinli tutukluların üzerindeki beyaz tişörtlerin üzerinde yer alan Davut yıldızı ve Arapça ile İbranice yazılı "Unutmuyoruz, affetmiyoruz" ifadeleri ile dikkat çekti. Fotoğraflarda, başları aşağıda diz çökmeye zorlanan Filistinli tutukluların bir İsrail hapishanesinin avlusunda dikenli teller arasında sıraya girdiği görüldü.

Hükümet ve Medya Eleştirileri

İsrail'de bazı medya organları, bu durumun Gazze'deki İsrailli esirler için olumsuz sonuçlar doğurabileceği endişesiyle bu kararın eleştirildiğini aktardı. Haaretz, cezaevi idaresinin bu hamlesinin nedenini sorgulayarak, "İsrail'i utanç verici bir duruma sokan" bu kararı eleştirdi.

Filistin İşleri Editörü Elior Levy, KAN'da yaptığı değerlendirmede, hapishane idaresinin kararını "yalnızca dar bir siyasi gündeme hizmet eden aptalca ve ahmakça bir davranış" olarak tanımladı. Bu bağlamda, İsrail'de Ulusal Güvenlik Bakanlığı görevini bırakan aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir'e atıfta bulundu.

Askeri analist Avi Benayahu ise, söz konusu olayın "korkunç bir mesleki başarısızlığı" olduğunu ifade ederek, profesyonel bir ulusal medya aygıtının eksikliğine vurgu yaptı.

Hükümet İçi Tartışmalar

KAN haberinde, serbest bırakılan Filistinli tutuklulara zorla giydirilen tişörtlerin bu kararın siyasi liderlikten bağımsız alındığını belirtirken, uluslararası imaj üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti. Filistinli tutuklulara bileklik takarak Davut yıldızına sahip kıyafetler giydirilmesiyle uygulamalarda bir tırmanış yaşandığı ifade edildi.

Hamas, yaşanan durumu eleştirerek, "İşgalcilerin, kahraman esirlerimize ırkçı sloganlar yazmalarını kınıyoruz" açıklamasında bulundu. Ayrıca, esir takasının altıncı turunda serbest bırakılan Filistinli sayısını 1,135 olarak açıkladı.

Gelecek aşamalarda, 42 günlük ateşkes süreci çerçevesinde toplam 1900'ün üzerinde Filistinli esir ile 33 İsrailli esirin serbest bırakılması bekleniyor.