İsrail, Beyrut'ta Hizbullah Operasyon Dairesi Başkanını Hedef Aldı

İsrail'in Beyrut Saldırısında Kritik Hedef: Hizbullah Operasyon Dairesi Başkanı

İsrail ordusu, bu sabah Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta gerçekleştirdiği hava saldırısında, Hizbullah'ın operasyon dairesi başkanı olarak bilinen Muhammed Haydar'ı hedef aldığı iddialarını gündeme getirdi. Saldırının, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın danışmanı olduğu öne sürülen Haydar'ı hedef alması, bölgedeki gerilimi daha da artırdı.

İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan ismi açıklanmayan bir askeri güvenlik yetkilisi, Beyrut'un El-Basta bölgesindeki 8 katlı bir bina üzerinde yapılan saldırının, Hizbullah'ın en üst düzey askeri figürlerinden birine yönelik olduğunu belirtirken, Haydar'ın, Nasrallah'ın 27 Eylül'de öldürülmesinin ardından en yüksek askeri mertebe olarak kabul edildiğini vurguladı.

Hizbullah'ın İddiaları ve Saldırı Sonuçları

Haydar'ın aynı zamanda Nasrallah'ın güvenlik stratejisti olduğu ve Hizbullah'ı Heysem Ali Tabatabai ile birlikte yönettiği öne sürülüyor. Ayrıca, Hizbullah'ın yüksek askeri organı Cihat Konseyi üyesi olduğu da belirtiliyor.

Öte yandan, saldırıya dair Hizbullah'tan henüz bir açıklama yapılmadı. Saldırının yapıldığı bina, 5 füze ile hedef alınırken, olay sonucunda 11 kişi hayatını kaybetti, 63 kişi yaralandı.

El-Basta bölgesindeki El-Memun Sokağı'ndaki binanın tamamen yerle bir olduğu ve çevredeki binalarda da ciddi hasar meydana geldiği aktarıldı. Saldırının ardından, İsrail'in herhangi bir uyarıda bulunmadan gerçekleştirdiği belirtilirken, bölgede arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.