DOLAR
42,59 -0,03%
EURO
49,6 -0,09%
ALTIN
5.742,38 0,38%
BITCOIN
3.958.908,62 0,09%

KETEM Tırı Oltu'da: 10-11-12 Aralık'ta Ücretsiz Kanser Taraması

KETEM tırı 10-11-12 Aralık tarihlerinde Oltu Devlet Hastanesi bahçesinde ücretsiz meme, rahim ağzı (HPV) ve bağırsak (GGK) kanseri taraması yapacak.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 12:59
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 12:59
KETEM Tırı Oltu'da: 10-11-12 Aralık'ta Ücretsiz Kanser Taraması

KETEM Tırı Oltu'da: 10-11-12 Aralık'ta Ücretsiz Kanser Taraması

Oltu Devlet Hastanesi bahçesinde üç gün sürecek tarama

Erzurum’un Oltu ilçesinde hizmet veren KETEM (Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi) Tırı, 10-11-12 Aralık tarihlerinde Oltu Devlet Hastanesi bahçesinde vatandaşlara ücretsiz kanser tarama hizmeti verecek.

Mobil sağlık biriminde meme, bağırsak ve rahim ağzı kanserleri için taramalar yapılıyor. Amaç; erken tanı sayesinde hastalıkların daha kolay ve etkili şekilde tedavi edilmesini sağlamaktır.

Hizmet kapsamında gerçekleştirilen taramalar:

Meme kanseri (mamografi) – 40-69 yaş

Rahim ağzı kanseri (HPV örneği) – 30-65 yaş

Bağırsak kanseri (GGK testi) – 50-70 yaş

Sağlık yetkilileri, "Benim bir belirtim yok, gelmeme gerek var mı?" diyen vatandaşlara, bu kanser türlerinin çoğu zaman belirti vermeden ilerlediğine dikkat çekerek başvurmaları gerektiğini hatırlattı. Uzmanlar, semptomlar ortaya çıktığında hastalığın ileri evreye geçmiş olabileceğini, erken tanının tedaviyi hem kolaylaştırdığını hem de başarı şansını önemli ölçüde artırdığını belirtiyor.

Erken evrede tespit edilen vakalarda tedavi süreçlerinin daha kısa ve daha az yıpratıcı olduğu, tedavi maliyetlerinin düştüğü ve yaşam kalitesi ile süresinin arttığı ifade ediliyor.

Yetkililer ayrıca, "Bu taramalar tamamen ücretsiz, hızlı ve pratik. Herkesi bu 3 günlük fırsattan yararlanmaya davet ediyoruz." dedi.

KETEM Tırı, 10-11-12 Aralık tarihleri boyunca Oltu Devlet Hastanesi bahçesinde tüm vatandaşlara hizmet verecek.

ERZURUM’UN OLTU İLÇESİNDE KETEM TIRI 3 GÜN BOYUNCA ÜCRETSİZ KANSER TARAMASI YAPACAK.

ERZURUM’UN OLTU İLÇESİNDE KETEM TIRI 3 GÜN BOYUNCA ÜCRETSİZ KANSER TARAMASI YAPACAK.

ERZURUM’UN OLTU İLÇESİNDE KETEM TIRI 3 GÜN BOYUNCA ÜCRETSİZ KANSER TARAMASI YAPACAK.

İLGİLİ HABERLER

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

VakıfBank’tan Yılbaşına Özel: 3 Ay Ödemesiz Kredi, İlk Taksit Şubat 2026

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
KETEM Tırı Oltu'da: 10-11-12 Aralık'ta Ücretsiz Kanser Taraması
2
Akhisar'da feci kaza: 3 tekerlekli elektrikli bisiklet ile otomobil çarpıştı — 1 ölü
3
Hava Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu’nun 7-9 Aralık Umman Ziyareti
4
Beşiktaş'ta 10 Aralık 2016'da Şehit Olan 47 Kişi Anıldı
5
Arnavutköy'de Film Gibi Gasp: "Ayağına Sıkarım" Tehdidi Kamerada
6
Çerçioğlu Yenipazar’da Muhtarlarla Buluştu: Yatırım ve Proje Gündemi

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?

VakıfBank’tan Yılbaşına Özel: 3 Ay Ödemesiz Kredi, İlk Taksit Şubat 2026

Vatandaşlık Maaşı (GETAD) Geliyor: Pilot 2026, Genel 2027

Öğrencilere ÖTV'siz Cihaz: 9.500 TL Sınırı Kalkıyor

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik