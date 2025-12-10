KETEM Tırı Oltu'da: 10-11-12 Aralık'ta Ücretsiz Kanser Taraması

Oltu Devlet Hastanesi bahçesinde üç gün sürecek tarama

Erzurum’un Oltu ilçesinde hizmet veren KETEM (Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi) Tırı, 10-11-12 Aralık tarihlerinde Oltu Devlet Hastanesi bahçesinde vatandaşlara ücretsiz kanser tarama hizmeti verecek.

Mobil sağlık biriminde meme, bağırsak ve rahim ağzı kanserleri için taramalar yapılıyor. Amaç; erken tanı sayesinde hastalıkların daha kolay ve etkili şekilde tedavi edilmesini sağlamaktır.

Hizmet kapsamında gerçekleştirilen taramalar:

Meme kanseri (mamografi) – 40-69 yaş

Rahim ağzı kanseri (HPV örneği) – 30-65 yaş

Bağırsak kanseri (GGK testi) – 50-70 yaş

Sağlık yetkilileri, "Benim bir belirtim yok, gelmeme gerek var mı?" diyen vatandaşlara, bu kanser türlerinin çoğu zaman belirti vermeden ilerlediğine dikkat çekerek başvurmaları gerektiğini hatırlattı. Uzmanlar, semptomlar ortaya çıktığında hastalığın ileri evreye geçmiş olabileceğini, erken tanının tedaviyi hem kolaylaştırdığını hem de başarı şansını önemli ölçüde artırdığını belirtiyor.

Erken evrede tespit edilen vakalarda tedavi süreçlerinin daha kısa ve daha az yıpratıcı olduğu, tedavi maliyetlerinin düştüğü ve yaşam kalitesi ile süresinin arttığı ifade ediliyor.

Yetkililer ayrıca, "Bu taramalar tamamen ücretsiz, hızlı ve pratik. Herkesi bu 3 günlük fırsattan yararlanmaya davet ediyoruz." dedi.

KETEM Tırı, 10-11-12 Aralık tarihleri boyunca Oltu Devlet Hastanesi bahçesinde tüm vatandaşlara hizmet verecek.

