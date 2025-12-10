Arnavutköy'de Film Gibi Gasp: "Ayağına Sıkarım" Tehdidi Kamerada

Arnavutköy'de film sahnelerini aratmayan gasp

İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde yabancı uyruklu bir ailenin evine giren iki silahlı şüpheli, evde korku dolu anlar yaşattı. Olayda anne Rengin H. ve çocukları darp edilip ağızları bantlandı, zanlılar ise evdeki para ve ziynet eşyalarını alarak kaçtı.

Olayın detayları

Edinilen bilgilere göre, motosikletle gelen iki kişi dün akşam saatlerinde eve silahla girdi. Şüpheliler evde bulunan 200 bin TL değerindeki ziynet eşyası ile bir miktar dövizi alıp hızla uzaklaştı. Olayın ardından polis ekipleri zanlıları yakalamaya yönelik çalışmalara devam ediyor.

Kaçış anı ve tehdit görüntüleri

Güvenlik kamera kayıtlarına yansıyan görüntülerde, aile üyelerinden birinin ayakkabısız halde sokağa çıkarak şüphelilerden birini kovaladığı görülüyor. Görüntülerde evden çıkan kişinin "Dur lan!" diye bağırdığı, kaçan gaspçının ise dönerek "Ayağına sıkarım" diye tehdit ettiği anlar yer alıyor. Söz konusu kayıtlar polis incelemesine sunuldu.

Polis ekiplerinin şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.

