Çerçioğlu Yenipazar’da Muhtarlarla Buluştu: Yatırım ve Proje Gündemi

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Yenipazar muhtarlarıyla yatırımları, projeleri ve hizmetleri değerlendirdi; yerel yöneticiler toplantıda yer aldı.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 13:02
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 13:02
Başkan Çerçioğlu Yenipazar’da muhtarlarla buluştu

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Yenipazar ilçesinde görev yapan muhtarlarla bir araya geldi.

Toplantıya katılanlar

Toplantıya AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem, Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ bürokratları ile kurum müdürlerinin il temsilcileri katıldı.

Gündem: Yatırım, proje ve hizmetler

Toplantıda Yenipazar ilçesinde gerçekleştirilen yatırımlar ile hayata geçirilmesi planlanan proje, çalışma ve hizmetler değerlendirildi. Mahalle muhtarlarının talepleri ve görüşleri dinlendi.

Çerçioğlu, Yenipazar’da olduğu gibi Aydın’ın tüm ilçelerinde yatırımların, çalışmaların, projelerin ve hizmetlerin devam edeceğini belirtti.

Toplantıdan memnuniyet duyduklarını belirten muhtarlar, Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti.

