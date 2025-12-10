DOLAR
42,59 -0,04%
EURO
49,6 -0,07%
ALTIN
5.744,83 0,33%
BITCOIN
3.968.311,27 -0,14%

Bolu'da 5 Katlı İş Merkezinde Elektrik Panosu Yangını — Üst Katlar Otel

Bolu'da Büyükcami Mahallesi'ndeki 5 katlı iş merkezinin elektrik panosunda çıkan yangın, üst katları otel olan binada paniğe yol açtı; ekipler müdahale etti.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 12:49
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 12:49
Bolu'da 5 Katlı İş Merkezinde Elektrik Panosu Yangını — Üst Katlar Otel

Bolu'da 5 Katlı İş Merkezinde Elektrik Panosu Yangını

Üst katları otel olarak kullanılan binada paniğe neden oldu

Edinilen bilgiye göre, Büyükcami Mahallesi, Kutular Sokak üzerindeki 5 katlı iş merkezinin elektrik panosu bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.

Alt katlardan yükselen dumanları fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve SEDAŞ ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek binada duman tahliyesi gerçekleştirdi. Olay, üst katları otel olarak kullanılan binada paniğe yol açtı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

BOLU’DA ÜST KATLARI OTEL OLARAK KULLANILAN BİR 5 KATLI BİR İŞ MERKEZİNİN ELEKTRİK PANOSUNDA ÇIKAN...

BOLU’DA ÜST KATLARI OTEL OLARAK KULLANILAN BİR 5 KATLI BİR İŞ MERKEZİNİN ELEKTRİK PANOSUNDA ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU.

BOLU’DA ÜST KATLARI OTEL OLARAK KULLANILAN BİR 5 KATLI BİR İŞ MERKEZİNİN ELEKTRİK PANOSUNDA ÇIKAN...

İLGİLİ HABERLER

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
KETEM Tırı Oltu'da: 10-11-12 Aralık'ta Ücretsiz Kanser Taraması
2
Arnavutköy'de Film Gibi Gasp: "Ayağına Sıkarım" Tehdidi Kamerada
3
Çerçioğlu Yenipazar’da Muhtarlarla Buluştu: Yatırım ve Proje Gündemi
4
Bolu'da 5 Katlı İş Merkezinde Elektrik Panosu Yangını — Üst Katlar Otel
5
İHA'nın Haberiyle Gündem Olan Engelli Ahmet Aytan Zonguldak Huzurevine Yerleştirildi
6
Vodafone Türkiye Tüm Fiber Altyapısında 1000 Mbps (Gigabit) İnternet Sunuyor

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?

VakıfBank’tan Yılbaşına Özel: 3 Ay Ödemesiz Kredi, İlk Taksit Şubat 2026

Vatandaşlık Maaşı (GETAD) Geliyor: Pilot 2026, Genel 2027

Öğrencilere ÖTV'siz Cihaz: 9.500 TL Sınırı Kalkıyor

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik