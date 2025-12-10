Bolu'da 5 Katlı İş Merkezinde Elektrik Panosu Yangını — Üst Katlar Otel

Bolu'da 5 Katlı İş Merkezinde Elektrik Panosu Yangını

Üst katları otel olarak kullanılan binada paniğe neden oldu

Edinilen bilgiye göre, Büyükcami Mahallesi, Kutular Sokak üzerindeki 5 katlı iş merkezinin elektrik panosu bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.

Alt katlardan yükselen dumanları fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve SEDAŞ ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek binada duman tahliyesi gerçekleştirdi. Olay, üst katları otel olarak kullanılan binada paniğe yol açtı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

