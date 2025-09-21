İsrail Bint Cubeyl'de seyir halindeki motosiklete hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Bint Cubeyl kentinde seyir halindeki bir motosiklete hava saldırısı düzenlediği bildirildi. Olayla ilgili ilk bilgiler, saldırının bir insansız hava aracı (İHA) ile gerçekleştirildiği yönünde.

Lübnan resmi ajansı NNA kaynaklı haberde, saldırıda ölü ya da yaralının olup olmadığına ilişkin kesin bir bilgiye yer verilmedi.

Aynı bölgede önceki saldırı

Dün akşam ise Nebatiye kentindeki el-Hardeli yolu üzerinde İsrail ordusunun düzenlediği hava saldırısında bir kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Ateşkes ve iddia edilen ihlaller

İsrail, 27 Kasım 2024'te Lübnan ile varılan ateşkes anlaşmasını ihlal etmeyi sürdürdüğü iddialarıyla karşı karşıya. Anlaşma kapsamında oluşturulan Ateşkesi Denetleme Komitesi'nde Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), Lübnan, İsrail ile birlikte Fransa ve ABD yer alıyor.

Haberde ayrıca, Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusunun, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen 5 noktada işgalini sürdürdüğü ileri sürüldü.