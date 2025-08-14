İsrail Bombardımanı Sonrası Gazze'de Nasır Hastanesi Kanalizasyon Sularıyla Boğuluyor

İsrail Bombardımanı Sonrası Nasır Hastanesi Kanalizasyon Suları Altında Kaldı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği hava saldırıları, kanalizasyon şebekesinde hasara yol açtı ve Nasır Hastanesini kanalizasyon sularının basmasına neden oldu.

Acil Servis ve Sağlık Personeli Tehlikede

Hastanenin acil servisinin sular altında kalmasıyla doktor ve hemşireler kanalizasyon sularında güçlükle hareket etti. Dahiliye Bölüm Başkanı Halid Ahmed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, servisin kanalizasyon sularıyla dolduğunu ve bazı hastaların oksijen cihazlarına bağlı olduğunu bildirdi.

Ahmed, hasar gören kanalizasyon şebekesinin İsrail ordusu tarafından 'kırmızı' olarak işaretlenen bölgelerde bulunduğunu, bu nedenle erişilemez ve onarılamaz olduğunu söyledi. Bu durumun sağlık personeli ve hastalar için doğrudan bir tehdit oluşturduğunu vurguladı.

Nakil ve Alternatif Yok

Ahmed, 'Hastaları başka yere nakledemeyiz çünkü alternatif yok; ayrıca hastanedeki doluluk nedeniyle onları diğer bölümlere de nakletmemiz söz konusu değil.' ifadelerini kullandı. Sağlık çalışanları, hastalık ve enfeksiyon riskinden ötürü içinde bulundukları durumu 'felaket' olarak nitelendiriyor ve 'Bu tehlikeli koşullarda çalışamayacağımız için acil bir çözüm talep ediyoruz.' diyerek uluslararası kuruluşlara çağrı yaptı.

Nasır Hastanesi'nin Önemi

İsrail, Gazze'ye saldırılara başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana kasten hastaneleri ve sağlık sistemini hedef alarak hasta ve yaralıların hayatlarını tehlikeye attığı iddiasıyla eleştiriliyor. Nasır Hastanesi, Gazze Şeridi'nin güneyinde yüzbinlerce Filistinliye hizmet veren tek hastane olma özelliği taşıyor.