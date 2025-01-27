İsrail, Cenin'deki Şiddeti Tulkerim'e Taşıdı: Saldırılar Sürüyor

İsrail'in Tulkerim'deki Saldırıları Artıyor

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da Cenin kentindeki 7 gündür süren şiddetli saldırılarını Tulkerim'e kaydırdı. Ordudan yapılan açıklamada, çok sayıda İsrail askerinin bu yeni saldırılara katıldığı belirtildi.

Filistinli Genç Yaralandı

Filistin Kızılayı, Tulkerim'de bir gencin İsrail güçleri tarafından kasığından vurularak yaralandığını duyurdu. Gencin ambulans tarafından Tulkerim Devlet Hastanesi'ne taşınmaya çalışıldığı ancak İsrail güçleri tarafından durdurulduğu ifade edildi. Hastaneye erişim ise sağlanmadı ve ambulans İsrail ordusuna ait bir kontrol noktasına yönlendirildi.

Tulkerim'deki Saldırılar ve Hastaneler

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın aktardığı bilgilere göre, İsrail zırhlı araçları, Tulkerim'in güney ve batı bölgelerine saldırılar düzenliyor. Ayrıca, Sabit Sabit Devlet Hastanesi ve El-İsra Hastanesi'nin girişleri kuşatıldı, ambulansların geçişine izin verilmedi.

İHA Saldırısı Sonucu Can Kaybı

İsrail ordusu, bir insanız hava aracı (İHA) ile Batı Şeria'nın Tulkerim kentinde, Nur Şems Mülteci Kampı yakınlarında bir aracı hedef alarak 2 kişiyi öldürdü ve 3 kişiyi yaraladı.

İsrail, 21 Ocak’ta işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinde başlattığı şiddetli saldırı ve kuşatmayı şimdi Tulkerim'e doğru genişletmiş durumda.