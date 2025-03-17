İsrail'de 7 Ekim Sonrası Güvenlik Bürokrasisinde Sarsıntı: 7. İsim Görevden Alındı

İsrail Güvenlik Bürokrasisi Sarsılıyor

İsrail, 7 Ekim 2023 tarihinde Hamas'ın gerçekleştirdiği sürpriz saldırının ardından güvenlik bürokrasisinde büyük bir çalkantı yaşıyor. Bu süreçte istifa eden ve görevden alınan üst düzey isimlerin sayısı artarken, Şin-Bet Direktörü Ronen Bar, görevine veda edecek 7. isim oldu.

Netanyahu'dan Yeniden Görevden Alma Açıklaması

Son gelişmeleri paylaşan Başbakan Binyamin Netanyahu, Bar'ın çarşamba günü gerçekleştirilecek hükümet oturumunda görevden alınmasının oylanacağını bildirdi. Netanyahu, bu kararı verirken Bar'ı 7 Ekim'deki başarısızlıkla suçladığını belirtti.

İstifalar Durdurulamıyor

.Güvenlik bürokrasisinin zirvesindeki bu darbe, İsrail tarihindeki en büyük güvenlik zaafiyetlerinden biri olarak değerlendirilen saldırının hemen ardından yaşanıyor. 7 Ekim'den bu yana görevini bırakan ve görevden alınan üst düzey isimler arasında:

1. Yoav Gallant: Savunma Bakanı, 7 Ekim'de ordudan sorumlu olarak görevdeydi.

Savunma Bakanı, 7 Ekim'de ordudan sorumlu olarak görevdeydi. 2. Herzi Halevi: Eski Genelkurmay Başkanı, saldırılara liderlik etti.

Eski Genelkurmay Başkanı, saldırılara liderlik etti. 3. Aharon Halifa: Askeri İstihbarat Başkanı, başarısızlık gerekçesiyle görevden ayrıldı.

Askeri İstihbarat Başkanı, başarısızlık gerekçesiyle görevden ayrıldı. 4. Oded Basyuk: Operasyonlar Komutanı, 7 Ekim başarısızlığı nedeniyle istifa etti.

Operasyonlar Komutanı, 7 Ekim başarısızlığı nedeniyle istifa etti. 5. Yaron Finkelman: Güney Cephesi Komutanı, başarısızlığı unutmayacağını belirtti.

Güney Cephesi Komutanı, başarısızlığı unutmayacağını belirtti. 6. Effie Rosenfeld: Gazze Bölüğü Komutanı, ordunun gazze çevresindeki üslerinin işgal edilmesi nedeniyle istifa etti.

Netanyahu, bu istifalara devam eden muhalefetin eleştirilerinin gölgesinde, birincil sorumluluğu üstlenmekten kaçındı. Muhalefet liderleri ise, ülkenin başkanı olarak Netanyahu'nun istifa etmesi gerektiğini savunuyor.