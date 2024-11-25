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İsrail'de Ben-Gvir'in Ofisine Yasa Dışı Silah Ruhsatı Soruşturması

İsrail'de aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir'in eski çalışanlarına yasa dışı silah ruhsatı dağıttıkları iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 17:48
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 17:48
İsrail'de Ben-Gvir'in Ofisine Yasa Dışı Silah Ruhsatı Soruşturması

İsrail'de polisi, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in ofisinin 5 eski çalışanı hakkında yasa dışı silah ruhsatı dağıttıkları iddiasıyla soruşturma başlattı. Kanal 12 televizyonunun haberine göre, İsrail polis teşkilatına bağlı Lahav 433 birimi, Ulusal Güvenlik Bakanlığı çalışanları ve eski personel hakkında yetkisiz silah ruhsatı verme şüphesini değerlendiriyor.

Soruşturmanın, 7 Ekim 2023 sonrası silah ruhsatı taleplerindeki yoğunluk nedeniyle başlatıldığı belirtiliyor. Şüpheliler arasında, Ben-Gvir tarafından istihdam edilen 5 kişi bulunuyor.

Ben-Gvir, iddialara ilişkin olarak X sosyal medya hesabı üzerinden, İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara ve soruşturmayı yürüten savcıyı, 'siyasi çıkarları doğrultusunda hareket ederek ve sağcı hükümete karşı darbe yapmaya çalışmakla' suçladı. 18 Kasım’da yaptığı açıklamada ise Miara'yı, 'sivillere silah ruhsatı dağıtma' politikası nedeniyle aleyhinde sahte davalar açmakla itham etti.

Ben-Gvir, hükümetin Başsavcı Miara'yı görevden alma kararı alabileceğini ifade ederek, 'Demokrasiye karşı bir darbeden bir adım uzağız.' dedi. Ayrıca, 18 Mart'ta yaptığı bir duyuruda, Bakanlığı'nın 7 Ekim'den bu yana 100 bin İsrail vatandaşına silah ruhsatı verdiğini açıkladı.

İsrail basınında daha önce de binlerce silah ruhsatının yasa dışı verilmesine dair haberler yer almıştı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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