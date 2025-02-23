İsrail'de Golan, Netanyahu'yu Ateşkes Anlaşmasını İhlal Etmekle Suçladı

Demokratlar Partisi Başkanı Yair Golan, Netanyahu'nun Filistinli esirleri serbest bırakmama kararını eleştirdi.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 15:15
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 15:15
İsrail'de Golan, Netanyahu'yu Ateşkes Anlaşmasını İhlal Etmekle Suçladı

Golan: "Netanyahu, Ateşkes Anlaşmasını Havaya Uçurdu"

İsrail'de muhalefetteki Demokratlar Partisi Başkanı Yair Golan, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Filistinli esirlerin serbest bırakılmasını askıya alarak Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının birinci aşamasını "havaya uçurduğunu" ifade etti. Golan, X hesabından yaptığı paylaşımda, Netanyahu'nun bu eyleminin anlaşmayı açıkça ihlal etmek olduğunu vurguladı.

Golan'dan Sert Uyarı

Golan, Netanyahu'nun anlaşmanın birinci aşamasını "havaya uçurduğunu" belirterek, "İkinci aşama konusunda herhangi bir müzakere bulunmamakta. Sadece lafla oynamakta ve rehinelerin hayatlarını hiçe saymaktadır," dedi. Golan, Netanyahu'ya yönelik yaptığı uyarıda, "Eğer anlaşmayı engellersen, cehennemin kapıları açılacak," sözlerini sarf etti.

Israel, Filistinli Esirlerin Serbest Bırakılmasını Askıya Aldı

Hamas'ın esir takasının yedinci turu kapsamında Gazze Şeridi'nde 6 İsrailli esirin serbest bırakılmasına rağmen, İsrail Filistinli esirlerin serbest bırakılmasını askıya aldığını açıkladı. Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, "İsrailli esirleri küçük düşüren törenler ve onları propaganda amacıyla kullanılması" gerekçesiyle bu kararın alındığı duyuruldu.

Filistinli Esirlerin Durumu

Açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki diğer İsrailli esirlerin tesliminin ve teslimlerin törensiz yapılmasının garanti altına alınana kadar 602 Filistinli esirin serbest bırakılmayacağı ifade edildi. Daha önce, Hamas'a bağlı Esirler Medya Ofisi ise İsrail'in 151'i müebbet ve ağır hapis cezasına çarptırılan 620 Filistinli esiri serbest bırakacağına dair bilgi vermişti.

Hamas, İsrail'in serbest bırakılacak esirlerin isimlerini manipüle etmeye çalıştığını ve anlaşmayı net bir şekilde ihlal ettiğini belirterek, arabulucuları ve uluslararası toplumu, İsrail'e baskı yapmaya çağırdı.

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