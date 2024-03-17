İsrail'de halk ayaklandı! Hükümete istifa sesleri yükseldi

Tel Aviv'de düzenlenen protestolarda binlerce İsrailli, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun istifasını ve erken genel seçim talebini belirttiği bir protesto düzenledi. Hükümetin yargı düzenlemelerine karşı adeta sembolleşen bölge olan Kaplan Caddesi'nde toplanan protestocular polislerle karşı karşıya geldi.

Polislerin demir bariyerler ile kapattığı Kaplan Caddesi'nde binlerce kişi Hükümeti eleştiren konuşmaları alkışlarken Başbakan Netanyahu ve hükümet üyelerini hedef alan pankartlarını aşağıya indirmedi. ''Erken seçim hemen'' Ve ''Netenyahu'yu devir'' sloganları atarak caddeyi kapatan protestocular, istifanın hemen olması gerekliliğini belirtirken İsrail'e zarar verdiği konusunda hemfikir olduklarını sözlerine ekledi

Düzenlenen protesto sırasında çok sayıda protestocu göz altına alınırken Savunma Bakanlığının önünde yakılan büyük ateş polis ekipleri tarafından söndürülmeye çalışıldı. Yürüyüşlerine devam ederek trafiği kapatmak adına Ayaon otoyoluna giden protestoculara karşılık atlı polisler müdahale etti.

Edilen müdahale sonrasında otoyol kısa süre içerisinde tekrardan trafiğe açıldı. Kaplan Caddesi'ndeki protestoda Gazze'de bulunan İsrailli esirlerin Yakınları da hükümeti eleştirdi. Ana muhalefet lideri Lapit ise esirlerin evlerini dönmelerini desteklediklerini açıklarken ''Onların dönüşü olmadan İsrail zaferi kazanmış olamaz'' dedi