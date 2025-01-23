İsrail'de İstifa Şokunu Takip Eden Atama: Ben-Gvir'in Yerine Katz Geldi

İsrail iç siyasetinde önemli bir gelişme yaşandı. Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına karşıtlığını dile getirerek hükümetten istifa etti. Ben-Gvir'in istifasının ardından, Turizm Bakanı Haim Katz geçici olarak bu görevi üstlenmeye başladı.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, Ben-Gvir'in yerini alacak ismin belirlenmesi için bugün İsrail kabinesinde oylama yapıldı. Katz, 3 ay boyunca Ulusal Güvenlik Bakanlığı görevini yürütecek. Bunun yanı sıra, Ben-Gvir liderliğindeki Yahudi Gücü partisinden diğer bakanların istifasıyla boşalan Necef ve Celile Kalkınma ile Miras Bakanlığı gibi görevlerle de ilgilenecek.

Ben-Gvir, Gazze'deki ateşkes ve esir takası anlaşmasının ardından, 19 Ocak'ta Yahudi Gücü partisinden diğer bakanlarla birlikte istifasını duyurmuştu. Bu istifayla birlikte Necef ve Celile Kalkınma Bakanı Yitzhak Wasserlauf ve Miras Bakanı Amichai Eliyahu da kabineden ayrıldılar.