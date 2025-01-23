DOLAR
35,63 0%
EURO
37,23 -0,25%
ALTIN
3.156,66 0,03%
BITCOIN
3.729.112,29 -0,3%

İsrail'de İstifa Şokunu Takip Eden Atama: Ben-Gvir'in Yerine Katz Geldi

Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in istifasının ardından, Turizm Bakanı Haim Katz geçici olarak atandı.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 19:15
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 19:15
İsrail'de İstifa Şokunu Takip Eden Atama: Ben-Gvir'in Yerine Katz Geldi

İsrail iç siyasetinde önemli bir gelişme yaşandı. Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına karşıtlığını dile getirerek hükümetten istifa etti. Ben-Gvir'in istifasının ardından, Turizm Bakanı Haim Katz geçici olarak bu görevi üstlenmeye başladı.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, Ben-Gvir'in yerini alacak ismin belirlenmesi için bugün İsrail kabinesinde oylama yapıldı. Katz, 3 ay boyunca Ulusal Güvenlik Bakanlığı görevini yürütecek. Bunun yanı sıra, Ben-Gvir liderliğindeki Yahudi Gücü partisinden diğer bakanların istifasıyla boşalan Necef ve Celile Kalkınma ile Miras Bakanlığı gibi görevlerle de ilgilenecek.

Ben-Gvir, Gazze'deki ateşkes ve esir takası anlaşmasının ardından, 19 Ocak'ta Yahudi Gücü partisinden diğer bakanlarla birlikte istifasını duyurmuştu. Bu istifayla birlikte Necef ve Celile Kalkınma Bakanı Yitzhak Wasserlauf ve Miras Bakanı Amichai Eliyahu da kabineden ayrıldılar.

İLGİLİ HABERLER

Burdur'da Halkbank'tan Öğretmenlere Rekor Promosyon Ödemesi

İzmir'de Emekliye ve Öğrenciye Yüzde 20 İndirim Desteği!

Devlet Destekleri ile İhtiyaç Sahiplerine Umut: Fatura, Eğitim ve İş Bulma Yardımları

Özel Okul Velilerine Uyarı: Hemen Hakem Heyetine Başvurun!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çankırı'da Şarampole Devrilen Tırda Sürücü Yaralandı
2
Erdoğan ve Kagame’den Barış Mesajı: Ruanda ile Kongo İhtilafında Türkiye Desteğine Açık
3
Trump ve Suudi Veliaht Prens'ten Bölgesel İstikrar ve Ekonomi Vurgusu
4
Hırvatistan, Sırbistan'a 5 Vatandaşının Sınır Dışı Edilmesi Nedeniyle Nota Gönderdi
5
Çankırı'da Takla Atan Otomobilde 3 Kişi Yaralandı
6
Kagame'den Erdoğan'a Takdir: "Somali ve Etiyopya'yı Bir Araya Getirdiniz"
7
İtalya'da Aşırı Sağcı Lig Partisi'nden DSÖ'den Çekilme Teklifi

Mardin'de İcra Yoluyla Satışa Çıkan 7 Dönüm ve 14 Dönümlük Araziler

Trabzon'dan 83.500 TL'lik Promosyon Müjdesi!

Özel Okul Velilerine Uyarı: Hemen Hakem Heyetine Başvurun!

İzmir'de Emekliye ve Öğrenciye Yüzde 20 İndirim Desteği!

İstanbullulara Gece Müjdesi: Kentsel Dönüşüm İçin 1 Milyon TL Destek

Ankara'da Toplu Taşıma Krizi: Yaşlılar ve Öğrenciler Alınmayacak

Son Gün: Çanakkale ve Diyarbakır'da Personel Alımı Başvuruları Bugün Bitiyor!

Osmaniye'de TOKİ'den Yeni Konut Projesi: Yüzlerce Daire Satışa Çıkıyor

Burdur'da Halkbank'tan Öğretmenlere Rekor Promosyon Ödemesi

Ocak Ayına Özel Çifte Kazanç! 1.000 TL'ye EK Fatura Desteği

SGK'dan Emeklilik Yaşında Şok Değişiklik: Artık Hesaplar Daha Karmaşık

Devlet Destekleri ile İhtiyaç Sahiplerine Umut: Fatura, Eğitim ve İş Bulma Yardımları