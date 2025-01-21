İsrail'de Muhalefetten İstifa Çağrıları: Genelkurmay Başkanı'nın Ardından Başbakan Netanyahu Hedefte

İsrail'de Muhalefetten Etkileyici İstifa Çağrısı

İsrail'in siyasi arenasında hareketlilik artarken, muhalefet, Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ve Gazze’den sorumlu Güney Cephesi Komutanı Yaron Finkelman’ın istifalarını açıklamasının ardından Başbakan Binyamin Netanyahu’yu da istifaya çağırdı.

Muhalefet Liderlerinden Sert Tepkiler

Ana muhalefet partisi Gelecek Var Partisi lideri Yair Lapid, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'yi selamlıyorum. Başbakan Netanyahu ve felaket getiren tüm hükümet şimdi sorumluluk alıp istifa etsin" ifadelerini kullandı.

Muhalefetteki Evimiz İsrail Partisi lideri Avigdor Liberman da benzer bir çağrıda bulunarak, "Genelkurmay Başkanı'nın istifasının ardından Başbakanı ve kabinenin diğer üyelerini sorumluluk almaya ve onu evine kadar takip etmeye çağırıyorum" dedi.

Demokratlar Partisi Başkanı Yair Golan, "Teşekkürler Herzi. Netanyahu, şimdi sıra sende" paylaşımı ile Başbakanı istifaya davet etti.

Eski Genelkurmay Başkanı'ndan Açıklamalar

Eski İsrail Genelkurmay Başkanı ve Ulusal Birlik Partisi lideri Benny Gantz, Halevi'nin hem 7 Ekim felaketindeki askeri başarısızlıklar hem de ordunun toparlanmasından sorumlu olduğunu belirtti ve "(Halevi) takdire şayan bir şekilde kamusal sorumluluğunu yerine getiriyor" dedi.

Aşırı Sağdan Destek ve Tepkiler

İsrail Aşırı Sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Halevi'nin istifasını memnuniyetle karşıladı. Smotrich, ordunun etkili bir şekilde yönetilmesi için üst düzey askeri komuta kademesinin değiştirilmesi gerektiğini vurgulayarak, yeni dönemde "savaşın tam zaferle sona erdirilmesi" için Gazze'ye saldırıların tekrar başlatılmasının önemine dikkat çekti.

Eski Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ise Halevi'nin istifasını beklenmesi gereken bir durum olarak değerlendirdi ve Netanyahu’nun kendisine koalisyon hükümetinde kalırsa Halevi'yi görevden alma teklifinde bulunduğunu iddia etti.

Genelkurmay Başkanı'nın İstifa Açıklaması

Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, 7 Ekim 2023'te Gazze'den düzenlenen saldırılardaki "feci başarısızlığın sorumluluğunu her gün hissettiğini" belirterek, 6 Mart'ta geçerli olacak şekilde görevinden istifa ettiğini duyurdu. Halevi, Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısında ordunun vatandaşları koruma görevini yerine getiremediğini ifade etti.

Güney Cephesi Komutanı Tümgeneral Yaron Finkelman da istifasını sunarak, Gazze çevresindeki vatandaşları korumada başarısız olduğunu vurguladı.