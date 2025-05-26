İsrail'de Provokatif Bayrak Yürüyüşü: Doğu Kudüs'te Aşırı Sağcıların Eylemleri

İsrail'de Aşırı Sağcıların Doğu Kudüs'teki Provokatif Yürüyüşü

İsrail'in Doğu Kudüs bölgesinde, aşırı sağcı grupların düzenlediği provokatif "bayrak yürüyüşü" bu sabah gündeme damgasını vurdu. 1967 yılında gerçekleşen işgalin yıldönümünde düzenlenen bu etkinlik, yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleştirildi.

Çeşitli gruplardan gelen binlerce fanatik, ellerinde İsrail bayrakları ve aşırı sağcı flamalarla Eski Şehir bölgesindeki Şam Kapısına ulaştı. İsrail polisi, yürüyüş öncesinde kentin çeşitli noktalarına sıkı bariyerler kurarak Filistinlilerin geçişini engelledi.

Çatiışmalar ve Provokasyonlar

Yürüyüş esnasında, ekstremist grupların Filistinli dükkanlarına saldırması ve iş yerlerini kapatmaya zorlaması dikkat çekti. Eski Şehir'deki Avusturya Misafirhanesi önünde toplanarak, "Araplara ölüm" gibi provokatif sloganlar atan gruplar, bölgede gerginlik yaratmaya çalıştı.

Aşırı sağcıların Filistinli sivillere saldırma girişimleri de kaydedildi. Bir Filistinliyi yere iten gruplar, bu tür provokasyonları artırarak durumu tırmandırdı. Basın mensuplarının da hedef alındığı yürüyüşte, bazı gazetecilere yönelik saldırılar gerçekleştirildi.

İsrail Polisi'nin Müdahalesi

Polisin, aşırı sağcı gruplara karşı zaman zaman göz yaşartıcı gaz kullanarak müdahalelerde bulunduğu bildirildi. Özellikle, Filistinleri desteklemek için gelen insan hakları aktivistleri ile aşırı sağcı gruplar arasında sık sık çatışmalar meydana geldi. İsrail polisi, araya girerek tarafları ayırmaya çalıştı.

Uluslararası Boyut ve Tarihsel Arka Plan

İsrail, 1967'deki Altı Gün Savaşı sonrasında Doğu Kudüs'ü işgal etti. Uluslararası hukuka göre bu bölge hâlâ işgal altında kabul ediliyor. Buna karşın, İsrail 1980’de Kudüs’ü "bütün ve birleşik başkent" olarak ilan etti. Bu tek taraflı karar, uluslararası toplum tarafından tanınmamaktadır. Filistinliler, İsrail’in yerleşim politikalarını ayrımcılık olarak değerlendiriyor ve bu durumu "şehri Yahudileştirme çabası" olarak nitelendiriyor.

Her yıl düzenlenen bu provokatif yürüyüşler, hem bölgedeki tansiyonu artırmakta hem de uluslararası kamuoyunun dikkatini çekmektedir.

İsrail'de aşırı sağcı fanatik grupların, Doğu Kudüs'te, İsrail'in 1967'deki işgalini kutlamak için yaptıkları provokatif "bayrak yürüyüşü" olaylı başladı. Binlerce kişilik fanatik İsrailli grup, ellerinde İsrail bayrakları ve aşırı sağcı grupların flamalarıyla Eski Şehir'in sembolik Şam Kapısı bölgesine ulaştı. İsrail polisi, kentte çok sayıda barikat kurdu ve Filistinlilerin bölgeye girişini engelledi. İsrailli fanatik gruplar, bölgedeki Filistinlilerin dükkanlarına saldırarak, esnafı işyerlerini kapatmaya zorladı.

İsrail'de aşırı sağcı fanatik grupların, Doğu Kudüs'te, İsrail'in 1967'deki işgalini kutlamak için yaptıkları provokatif "bayrak yürüyüşü" olaylı başladı. Binlerce kişilik fanatik İsrailli grup, ellerinde İsrail bayrakları ve aşırı sağcı grupların flamalarıyla Eski Şehir'in sembolik Şam Kapısı bölgesine ulaştı. İsrail polisi, kentte çok sayıda barikat kurdu ve Filistinlilerin bölgeye girişini engelledi. İsrailli fanatik gruplar, bölgedeki Filistinlilerin dükkanlarına saldırarak, esnafı işyerlerini kapatmaya zorladı.