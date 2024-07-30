İsrail'de Sde Teiman Gözaltı Merkezinin Kapatılması İhtimali

İsrailli Generalin Komitesinden Sde Teiman Önerisi

İsrailli General Ilan Schiff'in önderliğinde kurulan komisyon, Gazze Şeridi'nde alıkonulanların tutulduğu Sde Teiman gözaltı merkezinin kapatılması gerektiğini vurguladı. Komisyon, gözaltı merkezindeki yaşam koşullarının son derece zor olduğunu ifade etti.

İncelemelerin Sonuçları

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, emekli General Schiff, Gazze'den alınan Filistinli tutukluların durumuna ilişkin araştırmalarını tamamladı. Rapor, İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'ye teslim edildi.

Kapatma Tavsiyesi ve Yeni Düzenleme

Komisyon, gözaltındaki kişilerin Sde Teiman gibi geçici askeri tesislerde uzun süre kalmaması gerektiğini belirtti. Tutukluların 10 ila 15 gün süreyle İsrail ordusunun denetiminde tutulması ve ardından İsrail Cezaevleri İdaresine nakledilmesi önerildi.

İhlaller ve Soruşturmalar

Geçtiğimiz aylarda Sde Teiman, Gazze'den alıkonulan Filistinlilere uygulanan insanlık dışı muamelelerle gündeme geldi. Gözaltındaki tutukluların cinsel istismar ve işkence gibi kötü muamelelere maruz kaldığı iddiaları doğrultusunda İsrailli yetkililer, ilgili ihlallere yönelik soruşturma başlattıklarını açıkladı.

Sde Teiman Askeri Üssü’ndeki cinsel istismar iddiaları, KAN tarafından duyurulan bir olayla yeniden gündeme geldi. Habere göre, 9 askerin bir Filistinli üzerindeki cinsel işkence ve zorbalık nedeni ile ağır yaralanmasına sebep olması üzerine askeri polis soruşturma başlattı ve ilgili askerler gözaltına alındı.