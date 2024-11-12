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İsrail'deki Gizli Belgelerin Sızdırılması Soruşturmasında Netanyahu'ya Baskı İddiası

İsrail'de gizli belgelerin sızdırılması soruşturmasında, Netanyahu'yu suçlamaları için şüphelilere baskı yapıldığı öne sürüldü.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 18:38
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 18:38
İsrail'deki Gizli Belgelerin Sızdırılması Soruşturmasında Netanyahu'ya Baskı İddiası

İsrail'de Gizli Belgelerin Sızdırılması Soruşturması Derinleşiyor

İsrail'de devam eden gizli belgelerin sızdırılması soruşturmasında, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun suçlanması için gözaltına alınan şüphelilere baskı yapıldığı iddia edildi. Bu gelişme, ülke genelinde tartışmalara neden oldu.

Başbakanlık Ofisinden Açıklama

Başbakanlık Ofisi, soruşturma sürecinde gözaltına alınan kişilere Netanyahu’yu suçlamaları için baskı uygulandığını açıkladı. Açıklamada, söz konusu soruşturmayı yürüten İsrail polisi, ordu ve İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak) hedef alındığı belirtildi.

Gözaltındaki kişilerin 20 gün boyunca bodrum katında tutulduğu ve günlerce avukatlarıyla görüşmelerinin engellendiği iddiaları gündeme geldi. Açıklamada, Netanyahu’ya karşı asılsız iddialar yöneltildiği öne sürüldü.

Öne Sürülen Suçlamalar

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan bir İsrail askerinin avukatı, soruşturmanın baş şüphelisi Eliezer Feldstein'in müvekkiline, "belgeleri Netanyahu'ya verdiğini, başbakanınsa daha fazla belge istediğini" söylediğini iddia etti. Feldstein’ın gözaltı süresinin uzatılıp uzatılmayacağı kararı, yarın gözden geçirilecek.

Daha Fazla Gizli Belge Sızdırma İddiası

Gizli belgelerin sızdırılması soruşturmasında toplamda 5 kişi gözaltına alındı. Soruşturmanın, İsrail ordusuna ait hassas istihbarat belgelerinin yetkisiz transferi, çarpıtılması ve basına sızdırılmasıyla ilgili olduğu kaydedildi.

Bu belgeler, Hamas’a ait olduğu iddia edilen ve kamuoyunu manipüle etmek amacıyla Başbakanlık Ofisi tarafından yabancı basına servis edilmişti. Alman Bild ve İngiltere merkezli The Jewish Chronicle gazeteleri, bu belgeleri yayınlayarak dikkat çekti.

Jewish Chronicle, belgelere dayanarak yaptığı haberde, İsrail ordusunun Gazze’de ele geçirdiği belgelerin, Yahya Sinvar’ın İsrailli esirlerle birlikte Mısır üzerinden Gazze dışına kaçmayı planladığını öne sürdüğünü belirtti. Bild gazetesinin haberinde ise, İsrail güçlerinin elde ettiği belgelerde Hamas’ın psikolojik harp taktiği olarak esir takası ve ateşkes görüşmelerini uzatmayı planladığı aktarılmıştı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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