İsrail'den Batı Şeria'ya Kalıcı Bariyer Talebi

İsrail'den Kontrol Üzerine Yeni Talepler

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Batı Şeria'daki yollarda kalıcı bariyerler konulması için çağrıda bulundu. Ben-Gvir, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "İsraillilerin yaşam hakkı, Filistinlilerin seyahat özgürlüğünden önceliklidir" ifadelerini kullandı.

Filistinlilerin Seyahat Özgürlüğü Kısıtlanacak mı?

Ben-Gvir'in sözleri, Batı Şeria'da Filistinlilerin seyahat özgürlüğünün kısıtlanmasına yönelik bir talebi ortaya koyuyor. İşgal altındaki bölgede güvenlik önlemlerinin artırılmasının gerektiğini savunan Bakan, "İsrail vatandaşlarının yaşam hakkı, Filistin yönetimi sakinlerinin seyahat özgürlüğünden önceliklidir" dedi.

Artan Gerilim ve Zarar Görenler

7 Ekim 2023 tarihi itibarıyla İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlatması ile birlikte, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda belirgin bir artış yaşandı. Bu süreçte, yaklaşık 167'si çocuk olmak üzere, 811 Filistinli hayatını kaybetti.

Hükümetin bu durumu nasıl değerlendireceği ve uluslararası toplumun tepkilerinin nasıl şekilleneceği merak konusu.