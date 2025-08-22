İsrail'den E1 Projesi Tepkisi: Doğu Kudüs Yerleşim Planları Reddedildi

İsrail, Doğu Kudüs’ün doğusunda binlerce yeni yerleşim birimi öngören E1 Projesine yönelik uluslararası eleştirileri açıkça reddetti. İsrail Dışişleri Bakanlığı imzasıyla yayımlanan açıklamada, Kudüs'ün statüsüne dair sert bir duruş sergilendi.

İsrail Hükümetinin Görüşü

Bakanlık açıklamasında, “İsrail, Kudüs yakınlarında inşa planına onay verilmesine ilişkin dışişleri bakanlarının ortak açıklamasını kesin bir şekilde reddetmektedir. Kudüs, İsrail’in ebedi başkentidir ve İsrail’e dışarıdan dikte edilmeye çalışılan her türlü dayatmayı reddediyoruz.” ifadelerine yer verildi. Açıklamada ayrıca İsrail’in uluslararası hukuka uygun şekilde hareket ettiği iddia edildi.

Uluslararası Tepkiler

İngiltere, Kanada ve Avrupa Birliği'nin de aralarında bulunduğu 22 uluslararası ortak, işgal altındaki Filistin topraklarına ilişkin ortak bir açıklama yapmıştı. Ortak metinde, “İsrail Yüksek Planlama Komitesi'nin Kudüs'ün doğusundaki E1 bölgesinde yerleşim inşaatı planlarını onaylama kararı kabul edilemez ve uluslararası hukukun ihlalidir. Bu kararı kınıyor ve şiddetle derhal geri alınması çağrısında bulunuyoruz.” denildi.

Ortak açıklamaya imza atanlar arasında Avustralya, Belçika, Kanada, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, İzlanda, İrlanda, İtalya, Japonya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Portekiz, Slovenya, İspanya, İsveç ve İngiltere dışişleri bakanları ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas bulunuyordu.

E1 Projesi'nin Kapsamı ve Amaçları

E1 Projesi, tarihsel olarak Doğu Kudüs'ün bir parçası olan ancak Ayrım Duvarı'nın Batı Şeria kısmında kalan Filistin mahallesi Azeriye yakınındaki Ma'ale Adumim yerleşimini Batı Kudüs'e bağlamayı amaçlayan bir plan olarak başlatıldı. Proje kapsamında bölgeye 4 binden fazla yasa dışı konut ve otel inşa etmek üzere 12 bin dönüm Filistin toprağı gasbedildiği belirtiliyor.

Eleştirilere göre E1 Projesi ile Doğu Kudüs'ün, Batı Şeria'daki Filistin topraklarıyla bağlantısının kesilmesi ve bu bölgelerin izole edilmesi hedefleniyor. Tartışma, bölgedeki yerleşim politikalarının geleceğine dair uluslararası kaygıları yeniden gündeme taşıdı.