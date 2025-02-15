İsrail'den Esir Ailelerine Sert Uyarı: 'Kutlama Yapmayın'

İsrail Askerlerinden Ailelere Katı Uyarı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da bugün serbest bırakılması beklenen iki Filistinli esirin ailelerine, herhangi bir kutlama yapmamaları yönünde tehditkar uyarılarda bulundu.

Hedef: Abdurrahman Mikdad ve Musa Nevavire

Filistin haber ajansı WAFAya göre, İsrail güçleri, Batı Şeria'nın güneyinde yer alan Beytüllahim kentinde, İsrail ile Hamas arasında gerçekleştirilen esir takasının altıncı turu kapsamında serbest bırakılması beklenen esirlerden Abdurrahman Mikdad ile Musa Nevavire'nin evlerine baskın düzenledi.

Ailelere, tahliyeler dolayısıyla herhangi bir kutlama yapmamaları için ciddi şekilde uyarıda bulunan İsrail askerleri, gerilimi tırmandıracak bu tür etkinliklerin yasaklandığını belirtti.

Baskınlar ve Gözaltılar

Öte yandan, Batı Şeria'nın kuzeyine düzenlenen diğer operasyonlarda, Cenin ve Tulkerim'de toplam 5 Filistinli gözaltına alındı. Cenin'deki baskında Mahmud Faruk el-Heyca, Rasim Ebu Hasen, Ahmed Havşiyye ve İbrahim Havşiyye isimli şahıslar, Tulkerim'deki baskında ise Muhammed Amarine gözaltına alındı.

Esir Takası Bilgileri

Esir takasının altıncı turunda, Hamas'ın Gazze'deki, biri ABD-İsrail, diğeri Rusya-İsrail çifte vatandaşı olan üç İsrailli erkek esiri serbest bırakması karşılığında, İsrail toplam 369 Filistinli esiri özgür bırakacak.

Serbest bırakılan Filistinli esirlerin, Ofer Askeri Cezaevi ve İsrail'in güneyindeki Ketziot Hapishanesi'nden Kızılhaç ekiplerine teslim edildiği bildirildi.