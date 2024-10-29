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İsrail'den Filistinlilere Sürgün Tehdidi

İsrailli Bakan Ben-Gvir, Filistin asıllı vatandaşların ailelerini sürgün etme tehdidinde bulundu.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 18:33
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 18:33
İsrail'den Filistinlilere Sürgün Tehdidi

İsrailli Bakan Ben-Gvir'in Sürgün Tehdidi

İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, protesto eden Filistin asıllı vatandaşların ailelerine sürgün tehdidinde bulundu. Ben-Gvir, bu konuda İsrail Meclisi'nde gerçekleşen bir komite toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sözde "Göç Yasası" Açıklamaları

Ben-Gvir, Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümetin aşırı sağcı müttefiki olarak, Arap vatandaşlarına yönelik sürgün yasa tasarısını gündeme getirerek, "Anne babayla çocuklar arasında fark yok, herkes aynı şekilde sorumlu tutulmalı" ifadelerini kullandı. Bu bağlamda, "Saldırıyı destekleyen ya da televizyonlarda çocuklarının şehit olduğunu beyan eden herkes sınır dışı edilecek" dedi.

Meclis'te Gerilim Anları

Toplantı sırasında Ortak Liste Partisi milletvekili Ofer Cassif, yasa tasarısına itiraz etti ve bu nedenle Ben-Gvir’in sözlü saldırısına maruz kaldı. Ben-Gvir, Cassif’i 'terörü desteklemekle' suçladı ve Meclis’ten Arap milletvekillerinin kaldırılması gerektiğini savundu.

Yasanın Geçiş Süreci

Ben-Gvir'in çabalarıyla, 1948 Arapları olarak bilinen İsrail vatandaşı Filistinlilere yönelik yasa tasarısının birkaç gün içinde Meclis’ten geçmesi bekleniyor. 1948 yılında İsrail’in kurulmasıyla birlikte bu vatandaşlar, yaklaşık 9 milyonluk İsrail nüfusunun beşte birini oluşturuyor.

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