İsrail'den Humus'a Hava Saldırısı: Askeri Noktalar Hedef Alındı

İsrail, Humus'taki Askeri Noktalara Hava Saldırısı Düzenledi

İsrail savaş uçakları, Suriye’nin orta kesimindeki Humus ilinde Suriyeli ordusuna ait askeri noktaları hedef alarak yeni bir hava saldırısı gerçekleştirdi.

Bu saldırılar, İsrail’in Suriye'de devrik Baas rejiminden kalma noktaları hedef alma politikasının bir parçası olarak dikkat çekiyor.

İsrail, Humus’ta bulunan T4 Askeri Havaalanı ve Tedmur ilçesindeki devrik rejime ait askeri noktalara yönelik hava saldırılarını sürdürdü. Saldırıda herhangi bir can kaybı olup olmadığı ise henüz netlik kazanmış değil.

Suriye tarafı, olayla ilgili şu ana kadar herhangi bir açıklama yapmamış bulunuyor. Bu durum, bölgedeki gerginliğin artırmasına neden olabilecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor.