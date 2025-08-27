İsrail'den IPC'ye Finansman Tehdidi: Gazze'deki 'Seviye 5' Raporu Hedefte

Tel Aviv, BM destekli IPC raporunun geri çekilmesini isteyip finansmana baskı yapacağını açıkladı

İsrail, Gazze kentindeki kıtlığı resmen ortaya koyan Birleşmiş Milletler destekli gözlem kuruluşu Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC)'nın finansmanını hedef alacağı tehdidinde bulundu.

İsrail Dışişleri Bakanlığı Genel Direktörü Eden Bar Tal, düzenlediği basın toplantısında, BM'den Gazze kentindeki kıtlığın "felaket seviyesi olarak bilinen 5. seviye" olduğunu kanıtlarla doğrulayan raporun geri çekilmesini talep edeceklerini duyurdu.

Tal, bugün Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e IPC raporunun geri çekilmesini talep eden bir mektup sunacağını bildirdi.

Rapor geri çekilmezse IPC'nin finansmanının kesilmesi için "kampanya" başlatacaklarını belirten Tal, gıda krizlerini izleme konusunda uluslararası otorite kabul edilen IPC'yi destekleyen bağışçı ülkelere baskı yapacaklarını ima etti.

Tal, IPC'nin Gazze'deki insani duruma ilişkin bulgularını çarpıttığını ve raporun spekülatif varsayımlara dayandığını öne sürdü.

IPC raporunun bulguları ve Tel Aviv'in reddi

Birleşmiş Milletler destekli IPC tarafından yayımlanan son raporda, 15 Ağustos 2025 itibarıyla Gazze kentindeki kıtlığın felaket seviyesi (5. seviye) olduğunun kanıtlarla doğrulandığı bildirilmişti.

Raporda, "22 ay süren acımasız çatışmaların ardından Gazze Şeridi'nde yarım milyondan fazla insan açlık, yoksulluk ve ölümle karakterize felaket koşullarıyla karşı karşıya" olduğu tespitine yer verilmişti.

Tel Aviv yönetimi ise IPC raporunu reddetti; İsrail Dışişleri Bakanlığı, raporu "Gazze'de kıtlık yok" ifadeleriyle yalanladı ve IPC'yi Tel Aviv'e karşı "asılsız suçlamalar yöneltmekle" suçladı.

IPC'nin kuruluşundan bu yana, Gazze kentinde yaşanan kıtlık 2004 yılında kurulan kuruluş tarafından Orta Doğu'da kayıtlara geçen ilk resmi kıtlık olarak değerlendirildi.