DOLAR
41,04 0%
EURO
47,79 0,16%
ALTIN
4.480,28 -0,17%
BITCOIN
4.610.747,18 -0,91%

İsrail'den IPC'ye Finansman Tehdidi: Gazze'deki 'Seviye 5' Raporu Hedefte

İsrail, BM destekli IPC'nin Gazze'deki '5. seviye' kıtlık raporunun geri çekilmesini talep edecek; aksi halde IPC'nin finansmanına yönelik kampanya başlatma tehdidinde bulundu.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 20:21
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 20:21
İsrail'den IPC'ye Finansman Tehdidi: Gazze'deki 'Seviye 5' Raporu Hedefte

İsrail'den IPC'ye Finansman Tehdidi: Gazze'deki 'Seviye 5' Raporu Hedefte

Tel Aviv, BM destekli IPC raporunun geri çekilmesini isteyip finansmana baskı yapacağını açıkladı

İsrail, Gazze kentindeki kıtlığı resmen ortaya koyan Birleşmiş Milletler destekli gözlem kuruluşu Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC)'nın finansmanını hedef alacağı tehdidinde bulundu.

İsrail Dışişleri Bakanlığı Genel Direktörü Eden Bar Tal, düzenlediği basın toplantısında, BM'den Gazze kentindeki kıtlığın "felaket seviyesi olarak bilinen 5. seviye" olduğunu kanıtlarla doğrulayan raporun geri çekilmesini talep edeceklerini duyurdu.

Tal, bugün Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e IPC raporunun geri çekilmesini talep eden bir mektup sunacağını bildirdi.

Rapor geri çekilmezse IPC'nin finansmanının kesilmesi için "kampanya" başlatacaklarını belirten Tal, gıda krizlerini izleme konusunda uluslararası otorite kabul edilen IPC'yi destekleyen bağışçı ülkelere baskı yapacaklarını ima etti.

Tal, IPC'nin Gazze'deki insani duruma ilişkin bulgularını çarpıttığını ve raporun spekülatif varsayımlara dayandığını öne sürdü.

IPC raporunun bulguları ve Tel Aviv'in reddi

Birleşmiş Milletler destekli IPC tarafından yayımlanan son raporda, 15 Ağustos 2025 itibarıyla Gazze kentindeki kıtlığın felaket seviyesi (5. seviye) olduğunun kanıtlarla doğrulandığı bildirilmişti.

Raporda, "22 ay süren acımasız çatışmaların ardından Gazze Şeridi'nde yarım milyondan fazla insan açlık, yoksulluk ve ölümle karakterize felaket koşullarıyla karşı karşıya" olduğu tespitine yer verilmişti.

Tel Aviv yönetimi ise IPC raporunu reddetti; İsrail Dışişleri Bakanlığı, raporu "Gazze'de kıtlık yok" ifadeleriyle yalanladı ve IPC'yi Tel Aviv'e karşı "asılsız suçlamalar yöneltmekle" suçladı.

IPC'nin kuruluşundan bu yana, Gazze kentinde yaşanan kıtlık 2004 yılında kurulan kuruluş tarafından Orta Doğu'da kayıtlara geçen ilk resmi kıtlık olarak değerlendirildi.

İLGİLİ HABERLER

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, DSÖ Türkiye Temsilcisi Atatrah'ı Kabul Etti
2
Erzincan'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı — Şüpheli Özel Harekatla Yakalandı
3
Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt
4
Ağrı'da 9. Kolordu Bölge Bando Komutanlığı'nın 30 Ağustos Zafer Bayramı Konseri
5
Çardakcı ve Kendir, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Mezuniyet Töreni'nde Konuştu
6
Erdoğan: Oğulbey Teknoloji Üssü 1,5 milyar dolarlık yatırımla sanayide dönüm noktası
7
Şırnak'ta Otomobilin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı

Bakanlık: 'DM9600' Reflektif Şeritler Acil Toplatılıyor

Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi