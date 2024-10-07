İsrail'den İran'a Yönelik Olası Saldırılara Tepki

İsrail'den Gelişmeler

İsrail'deki ana muhalefet partisi olan Gelecek Var'ın lideri Yair Lapid, Tel Aviv yönetiminin olası saldırılarında İran'ın petrol rafinerilerine yönelik hedef gösterdi. Bu açıklama, raporlar doğrultusunda gündeme geldi.

Yair Lapid’in Değerlendirmeleri

Yair Lapid, Yediot Aharonot gazetesine verdiği özel röportajda, mevcut hükümetin, özellikle de Başbakan Binyamin Netanyahu başkanlığındaki koalisyonun eleştirilerini gündeme getirdi. 7 Ekim olayları ile ilgili olarak hükümeti suçlayan Lapid, aşırı sağcı bakanların ülkeye zarar verdiğini ifade etti.

Gazze İle İlgili Öneriler

Lapid ayrıca, Gazze'deki İsrailli esirlerin kurtarılması gerektiğini vurguladı ve bunun için gerekirse sınırlı bir süre boyunca Gazze’ye yönelik saldırıların durdurulabileceğini belirtti. Bu durum, yeniden müzakere ve diplomasiye bir kapı aralayabilir.

İran’a Yönelik Stratejiler

İran’ın nükleer tesislerine yönelik bir saldırı planı için İsrail’de daha geniş bir koalisyon hükümetine ihtiyaç duyulduğunu savunan Lapid, ayrıca Tel Aviv'in İran'ın petrol rafinerilerine yönelik olası saldırılar için stratejik planlar yapması gerektiğini düşündüğünü belirtti.

ABD'nin Pozisyonu

ABD Başkanı Joe Biden, 4 Ekim tarihinde yaptığı bir açıklamada, İsrail'in İran'a karşı nasıl bir tepki vereceği konusunda henüz net bir karar vermediğini aktardı. Biden, "Eğer onların yerinde olsam petrol sahalarından farklı alternatifleri düşünürdüm." şeklinde konuştu.