İsrail'den kan donduran proje planı: Gazze'de yıkıntılar üzerinde villa yapılacak

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları sürerken, İsrailli emlak şirketleri bölgede yeni yerleşim yerleri kurmayı planlıyor. İsrail hükümeti Gazze’yi ilhak etmeye niyetli olmadığını iddia etse de, Gazze’deki konut ilanları bunun yalan olduğunu gösteriyor. İsrail’in Batı Şeria’da yasa dışı olarak inşa ettiği Yahudi yerleşimlerine destek veren Harei Zahav adlı şirket, Gazze’nin güneyindeki Gush Katif bölgesinde konut projesi başlattığını duyurdu.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ederken, İsrailli emlak şirketleri bölgede yıkılan evlerin yerine yeni villalar inşa etmeyi planlıyor. “Hayal et, sahilde bir evin var!” sloganıyla paylaşılan reklamda, şirketin 2005’te terk edilen Gazze’nin güneybatısındaki Gush Katif Yahudi yerleşimlerine geri dönmek için “çalışmalara başladığı” belirtiliyor.

Filistinlileri “işgalci” olarak nitelendiren reklamda, “Çalışanlarımız bölgede iyileştirmeler yapmak için harekete geçti, enkazları kaldırıp işgalcileri uzaklaştırıyoruz” ifadesi kullanıldı. Başka bir reklam afişinde ise Gazze Şeridi’nde yapılacak bir inşaat projesinin taslağı gösterilirken, “Şimdi ön satış fiyatlarından yararlanın” başlığı tercih edildi.

Gazze’ye Yerleşmek için Pratik Hazırlıklar

İnşaat şirketinin başka bir sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şirketin planlama sorumlusu başkan yardımcısının yedek asker olarak Gazze Şeridi’nde çarpıştığı bildirilirken, İsrail ordusunun Gazze’deki kara operasyonunu öven çok sayıda mesaj dikkat çekti. Şirketin paylaşımları sosyal medya kullanıcılarının büyük tepkisini çekti. Birçok kullanıcı, “Anlaşılan baştan beri planınız buydu” yorumunda bulundu.

Tel Aviv’de bir araya gelen İsrail hükümetinin desteklediği yerleşimci gruplar, “Gazze’ye Yerleşmek için Pratik Hazırlıklar” adlı bir konferans düzenlediler. Konferans sonrası yerleşimciler, “Gazze İsrail’e Aittir! Savaşın, Kurtun, Yerleşin” sloganlı ilanlar yayınladılar.

İlanlarda, Gazze’de kurulması planlanan Yahudi yerleşim birimlerine katılmak isteyen İsrailliler için bir müşteri hizmetleri hattı numarası verildi.

İsrail, 1967’den beri işgal ettiği Filistin toprakları üzerinde Yahudi yerleşim birimleri kurmaya devam ediyor.

İsrail hükümetleri, yerleşim birimlerini, Filistin topraklarını Yahudileştirmek için bir araç olarak kullanma politikasını sürdürüyor.

İsrail’in yerleşim birimleri kurması, uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler (BM) kararlarına aykırı olarak görülüyor.

Gazze’nin geleceği konusunda ABD, birçok batılı devlet ve uluslararası kuruluş, Gazze’nin Batı Şeria merkezli bir Filistin Yönetimi’ne bağlı olması gerektiğini öne sürüyor. İsrail yönetimi ise bu öneriye karşı çıkıyor. Netanyahu, İsrail’in Gazze’yi yeniden işgal etmeye niyeti olmadığını belirtmesine rağmen, başka çözüm yollarına da yanaşmıyor. Bu durum, İsrail Başbakanı’nın gerçek amaçları hakkında soru işaretleri doğuruyor.