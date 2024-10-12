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İsrail'den Lübnan'a Tehdit: Ambulanslar Hedef Alınacak

İsrail, Lübnan'daki Hizbullah iddiaları üzerine köylüleri tahliye etmeye çağırdı.

Yayın Tarihi: 12.10.2024 13:44
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 13:44
İsrail'den Lübnan'a Tehdit: Ambulanslar Hedef Alınacak

İsrail, Lübnan'daki Ambulansları Hedef Almakla Tehdit Etti

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah üyeleri ile silah taşıdığı iddia edilen ambulansları hedef almakla tehdit etti. Bu kapsamda, bölgedeki 23 köyün sakinlerinin derhal evlerini boşaltması gerektiği vurgulandı.

Ordudan Tahliye Çağrısı

İsrail Ordu Sözcüsü Avichai Adraee, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın silahlı kişileri ve munitions'ları taşımak için ambulansları kullandığını öne sürdü. Bu durumla ilgili olarak, sağlık ekiplerine Hizbullah üyeleriyle işbirliği yapmamaları yönünde çağrı yapıldı.

Güvenlik Uyarıları

Adraee ayrıca, Lübnan'ın güneyindeki 23 köyün sakinlerine, Hizbullah'a ait tesislere yakın oldukları gerekçesiyle evlerini boşaltmaları yönünde bir uyarıda bulundu. "Hizbullah'ın faaliyetleri, İsrail ordusunu önlem almaya zorladı," diyen Adraee, köy sakinlerinin güvenliği için acilen evlerini terk etmeleri gerektiğine dikkat çekti.

Son olarak, "Evlerinizi terk ederek hemen Avali Nehri'nin kuzeyine gitmelisiniz," diyerek, vatandaşların güvenliğini ön planda tutmaları gerektiğini belirtti.

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