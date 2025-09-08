İsrail'den Lübnan'ın doğusuna 8 hava saldırısı: Hermel ve Lebve hedefte

İsrail ordusu, Hermel ve Baalbek'e bağlı Lebve çevresine toplam 8 hava saldırısı düzenledi; ordu sözcüsü Hizbullah'ın Rıdvan Gücü hedef alındığını iddia etti.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 15:27
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 15:27
İsrail ordusu, Lübnan'ın doğusundaki Hermel bölgesi ile Baalbek kentine bağlı Lebve beldesi çevresine toplam 8 hava saldırısı düzenledi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları Hermel bölgesinin çevresine 7 hava saldırısı gerçekleştirdi. Ayrıca İsrail ordusunun Baalbek kentine bağlı Lebve beldesi çevresine de bir hava saldırısı yapıldı.

Ordu sözcüsünün iddiası

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Lübnan'ın doğusundaki Beka Vadisi'nde Hizbullah'ın Rıdvan Gücü kampları ve silah depolarına saldırı düzenlediğini iddia etti.

Adraee, kampların İsrail'e saldırı planlamak ve hazırlık yapmak için kullanıldığını ileri sürerken, saldırılara devam edecekleri tehdidinde bulundu.

