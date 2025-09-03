DOLAR
İsrail'den Lübnan'ın Güneyine Hava Saldırıları: İki Bölge Hedef Alındı

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait olduğu iddia edilen Cebel Rus ve başka bir hedefe hava saldırısı düzenledi; NNA Sayda kırsalını bildirdi.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 19:04
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 19:04
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait olduğunu iddia ettiği iki bölgeye hava saldırısı düzenlendiğini açıkladı. Yapılan açıklamada hedeflere yönelik operasyonların aylardır süren keşif ve takip faaliyetlerinin ardından gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamanın ayrıntıları

İsrail ordusunun yazılı açıklamasında Cebel Rus bölgesine yönelik saldırıda, ordunun iddiasına göre Hizbullah'ın geçmişte kullandığı mevziler imha edildi. Açıklamada ayrıca konumu belirtilmeyen başka bir hedefin daha vurulduğu kaydedildi.

Saldırılan ikinci nokta ise ordunun ifadesine göre Hizbullah'ın yeniden yapılanma faaliyetlerine destek sağlayan üretim tesisi olarak tanımlandı.

Yerel ajans ve çatışma bağlamı

Lübnan resmi ajansı NNA, saldırıların Sayda kentine bağlı el-Harayib beldesi kırsalı ile Kevseriye er-Riz bölgelerine düzenlendiğini bildirdi.

Taraflar arasında 27 Kasım 2024 tarihinde yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine neredeyse her gün hava ve kara saldırıları düzenlediği aktarılıyor. Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail ordusunun Lübnan'da 4 bin 300'den fazla ihlalde bulunduğu, bu süreçte en az 245 kişinin hayatını kaybettiği ve 513 kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail ordusu bölgeden kısmi çekilme gerçekleştirse de, son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepede işgalini sürdürdüğü ifade ediliyor.

