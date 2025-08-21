DOLAR
İsrail Deyr el-Belah'da 200 Ailenin Sığınağını Bombaladı

İsrail ordusu Deyr el-Belah'da yaklaşık 200 Filistinli ailenin sığındığı çadır kampını "tahliye" uyarısından sonra üç savaş uçağıyla bombaladı; yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 14:01
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 14:01
"Tahliye" uyarısının ardından üç savaş uçağıyla saldırı: Çadırlar yok oldu, yaralılar hastaneye kaldırıldı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı çadır kampını hedef aldı ve alanı bombalayarak kullanılamaz hale getirdi.

Görgü tanıkları, Deyr el-Belah bölgesinde, Aksa Şehitleri Hastanesi yakınındaki alanda yaklaşık 200 Filistinli ailenin barındığını, çadırların kısa süre önce gelen "tahliye" uyarısının ardından boşaltıldığını bildirdi.

Tanıklara göre, uyarı mesajlarının ardından çadırlarda bulunanlar paniğe kapılarak bölgeyi terk etti; ancak kısa süre sonra bölge üç savaş uçağı tarafından bombalandı ve çadırlar ile içindekiler yok oldu.

Görgü tanıkları, İsrail saldırıları nedeniyle çeşitli bölgelerden kaçan yaklaşık 200 ailenin yeniden sokakta kaldığını aktardı.

Aksa Şehitleri Hastanesi kaynakları, çadır kampına düzenlenen hava saldırılarında yaralanan bazı sivillerin hastanede tedavi altına alındığını açıkladı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Filistin halkını yaklaşık iki yıldır uyguladığı abluka ve bombardımanların ardından kendisinin "güvenli bölgeler" olarak nitelendirdiği güneye doğru göçe zorladıktan sonra farklı bölgelerde çeşitli saldırılarla hedef almaya devam ediyor.

