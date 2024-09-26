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İsrail Dışişleri Bakanı Ateşkes Olmayacağını Duyurdu

İsrail Dışişleri Bakanı, Lübnan'da ateşkes olmayacağını ve Hizbullah'a karşı saldırılarına devam edeceklerini bildirdi.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 14:41
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 14:41
İsrail Dışişleri Bakanı Ateşkes Olmayacağını Duyurdu

İsrail Dışişleri Bakanı'ndan Ateşkes Açıklaması

İsrail'in Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Lübnan'daki çatışmalar üzerine önemli bir açıklamada bulundu. Katz, Lübnan'da "ateşkes olmayacak" diyerek, Hizbullah'a karşı tüm güçleriyle saldırmaya devam edeceklerini belirtti.

Hizbullah'a Karşı Savaşacaklarını Vurguladı

Katz, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Lübnan'da ateşkes olmayacak. Terör örgütü Hizbullah'a karşı tüm gücümüzle zafere ve kuzey sakinlerinin evlerine güvenli dönüşünü sağlamak için savaşacağız" ifadelerini kullandı.

Batı Ülkelerinden Tepkiler

Haaretz gazetesine konuşan bir Batılı diplomat, ABD ve Fransa'nın öncülüğündeki ateşkes girişiminin destekçisi ülkeler arasında, Katz'ın açıklamalarını "müzakerelere zarar vermek için açık bir girişim" olarak değerlendirdi.

Şiddetli Saldırılar ve Can Kaybı

İsrail ordusu, 23 Eylül'den bu yana Lübnan'ın güney kentleri ile Bekaa ve Baalbek bölgelerine yönelik yüzlerce hava saldırısı gerçekleştirdi. Bu saldırılar sonucunda Lübnan makamlarına göre, 677 kişi hayatını kaybederken, 150 binden fazla kişi de yerlerinden edildi.

Uluslararası Ateşkes Çağrısı

ABD ve Fransa'nın öncülüğünde, Avrupa Birliği ve 8 ülkenin katılımıyla yapılan ortak açıklamada, İsrail ile Lübnan arasındaki çatışmaların durdurulması için 21 günlük bir acil ateşkes çağrısı yapılmıştı. Beyaz Saray'dan gelen yazılı açıklamada, ABD ile Fransa'nın ateşkes çağrısının desteklendiği ve diğer ülkelerin de bu sürece katılacağı vurgulandı.

Netanyahu'dan Klavuz Yapılacak Yanıt

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD ve Fransa'nın önerdiği 21 günlük ateşkes çağrısına ilişkin bir yanıt vermedi. Kuzeye yönelik saldırıların azaltılması yönündeki haberlerin ise gerçeği yansıtmadığı açıkladı ve "İsrail ordusuna tüm gücüyle kuzeydeki saldırılarına devam etmesi talimatı verdim" dedi.

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