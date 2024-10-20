İsrail Dışişleri Bakanı Katz, İHA Saldırısında İran'ı Suçladı

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, İran'ı Hedef Aldı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Kayserya'daki konutuna yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırısından İran'ı sorumlu tutan İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, bu durumu sosyal medya üzerinden değerlendirdi.

İran ve Hizbullah Üzerine Tartışmalar

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, Netanyahu'nun konutuna isabet eden İHA'nın Hizbullah tarafından atıldığını savundu. Bunun üzerine Katz, İran'ın yarattığı, finanse ettiği ve eğittiği Hizbullah'ın faaliyetlerinin bağımsız bir yapı olarak gösterilmesinin yanıltıcı olduğunu ifade etti.

Katz'ın Açıklamaları

Katz, Netanyahu'ya yönelik düzenlenen bu saldırının ardından, İran'ın sorumluluğunu inkar etmesinin "yalanlar ve sahte iddialar ile dolu" olduğunu belirtti. "Sorumlu sizsiniz" diyerek, İran'ı doğrudan suçladı.

Olayın Ardındaki Gerginlik

Netanyahu, saldırıyı Hizbullah'a atfederek, "Bu, kendim ve eşim için bir suikast girişimiydi ve bu çok büyük bir hata" şeklinde açıklama yaptı. Bu gelişmelerin ardından, bölgede İran'a yönelik mevcut gerginliğin nasıl tırmanacağı merak ediliyor.

İHA Saldırısının Detayları

İHA’nın, Kayserya bölgesindeki Netanyahu'nun evine isabet ettiği belirtiliyor. Olay sırasında Netanyahu ve eşinin evde olmadığı iddia edildi. Sosyal medyada, İHA'nın hedef aldığı evle ilgili paylaşılan kurşun geçirmez camdaki hasar görüntüleri dikkat çekti.

Sosyal medya platformlarında, Netanyahu'nun konutuyla ilgili yapılan paylaşımlar, saldırının ciddiyetini ve olası sonuçlarını gündeme taşımaktadır. Yapılan açıklamaların ardından Hizbullah'tan bu saldırıya dair henüz bir yanıt gelmedi.