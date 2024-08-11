İsrail Dışişleri Bakanı'nın Cenin Mülteci Kampı'na Yönelik Çağrısı Tartışmalara Yol Açtı

İsrail Dışişleri Bakanı'ndan Talep

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, suçlamalarla dolu bir beyanat vererek, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin Mülteci Kampı'nın boşaltılması ve bu kampta Gazze Şeridi'ne benzer bir yaklaşım sergilenmesi gerektiğini ifade etti. Katz, bu açıklamasını İsrail devlet televizyonu KAN üzerinden duyurdu.

Toplantıda Yükselen Gerilim

Katz, Batı Şeria'daki güvenlik durumunu görüşmek üzere, İsraillilerin Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki Filistin topraklarının temsilcisi olan Yesha Konseyi liderleriyle bir araya geldi. Görüşme sırasında, mülteci kamplarının kontrolünün Filistin değil, İran tarafından sağlandığına dikkat çekti. "Cenin Mülteci Kampı'nın boşaltılması ve kampta Gazze Şeridi'nde olduğu gibi hareket edilmesi gerekiyor" dedi. Dışişleri Bakanlığı'ndan Sessizlik

Dışişleri Bakanlığı, Katz'ın tartışmalı yorumlarının ardından basınla bir açıklama yapmaktan kaçındı.

Filistinli Gruplardan Gelen Tepkiler

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Ulusal Konseyi, Fetih ve Hamas hareketleri, Katz'ın talebine sert tepki gösterdi. FKÖ Ulusal Konseyi Başkanı Ruhi Fettuh, bu açıklamanın "faşist bir hükümetin soykırım planlarını açığa çıkardığını" belirtti. Fetuh, Katz'ın beyanlarının, sağcı hükümetin Filistin halkına karşı yürüttüğü etnik temizlik ve soykırım stratejisine işaret ettiğini ifade etti. Fetih Hareketi'nden Açıklama

Fetih Hareketi, İsrail'in Cenin Mülteci Kampı'na yönelik saldırılarını, 7 Ekim'den beri Filistin halkına karşı yürütülen bir tür soykırım olarak nitelendirerek uluslararası toplumu bu durumu ciddiye almaya çağırdı.

Hamas'ın Yanıtı

Hamas da Katz'ın yorumlarını "soykırım ve suç zihniyetinin bir yansıması" olarak değerlendirerek, bu tür eylemlerin Filistin halkı aleyhine en kötü suçların işlenmesine yol açtığını belirtti. Ayrıca, uluslararası toplumu ve Birleşmiş Milletleri sorumluluklarını yerine getirmeye davet etti. Keskin Tepkiler ve Uluslararası Sorunlar

Hamas, aşırılık yanlısı İsrail hükümetinin Batı Şeria'da devam eden işgali ve Filistin halkına karşı yapılan suç planlarını görünür kılan bir açıklama yaptı. Uluslararası yargı kurumlarından bu durumu takip etmeleri ve İsrailli yetkilileri eylemlerinden sorumlu tutmalarını istedi.

İsrail ordusu, geçtiğimiz aylarda Cenin kenti ve mülteci kampında yaklaşık 20 saat süren bir operasyon gerçekleştirilmiş, bu baskın sırasında 4 Filistinli hayatını kaybetmişti.