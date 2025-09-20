İsrail, Doğu Kudüs'te Filistinlilere Ait 140 Dönümü Haczediyor — E1 Projesi Gündemde

İsrail makamları Anata'da Filistinlilere ait 140 dönümlük araziyi el koyma kararı aldı; arazi E1 Projesi kapsamında yolların genişletilmesi ve otopark için kullanılacak.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 15:07
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 15:07
İsrail, Doğu Kudüs'te Filistinlilere Ait 140 Dönümü Haczediyor — E1 Projesi Gündemde

İsrail, Doğu Kudüs'te Filistinlilere Ait 140 Dönümlük Araziye El Koydu

WAFA: Anata'daki taşınmazlar E1 Projesi kapsamında hedefleniyor

Filistin resmi haber ajansı WAFAnın aktardığına göre, İsrail makamları işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde yer alan Anata beldesinde Filistinlilere ait bazı arazilere el koyma kararı aldı.

El konulan arazinin büyüklüğü 140 dönüm olarak belirtildi. Yetkililer, arazinin otopark yapmak ve Filistinlilerden gasbedilen topraklara kurulu yasa dışı Ma'ale Adumim yerleşimine giden yolları genişletmek amacıyla kullanılacağını bildirdi.

İsrail makamlarının, işgal altındaki Batı Şeria'yı bölmeyi ve Doğu Kudüs'teki yasa dışı yerleşim birimlerini genişletmeyi hedefleyen E1 Projesini tamamlamak için Filistinlilerin özel mülkü olan arazilere el koyduğu vurgulandı.

Projenin tarihçesi ve hedefleri

Historik olarak Doğu Kudüs'ün parçası sayılan ve Ayrım Duvarı'nın (Utanç Duvarı) Batı Şeria kısmında kalan Filistin mahallesi Azeriye'ye yakın inşa edilen Ma'ale Adumim yerleşimini Batı Kudüs'e bağlamak amacıyla başlatılan E1 Projesi çerçevesinde, 1999 yılında bölgeden 12 bin dönüm Filistin toprağı gasbedildi ve alana 4 binden fazla yasa dışı konut ile otel inşa edilmesi planlandı.

E1 Projesi ile Doğu Kudüs'ün Batı Şeria'daki Filistin topraklarıyla bağlantısının kesilmesi ve bu bölgelerin izole edilmesi amaçlanıyor.

İLGİLİ HABERLER

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Uçmakdere'de Hafta Sonu Yamaç Paraşütü
2
Adalet Bakanı Tunç Antalya'da: 'Yargıya Karalama Kampanyası Yapılıyor'
3
Antalya Manavgat'ta Otobüs Durağında Bir Kişi Ölü Bulundu
4
Köyceğiz'de Orman Yangınına Müdahale İkinci Günde
5
İzmir Körfezi'nde Balık Ölümleri Üçkuyular'da Devam Ediyor
6
Kağıthane'de iş yeri yangını: 3 kişi dumandan etkilendi
7
AWS TEKNOFEST'te Gençlere Bulut Teknolojileriyle İlham Veriyor

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü