İsrail, Doğu Kudüs'te Filistinlilere Ait 140 Dönümü Haczediyor — E1 Projesi Gündemde

İsrail, Doğu Kudüs'te Filistinlilere Ait 140 Dönümlük Araziye El Koydu

WAFA: Anata'daki taşınmazlar E1 Projesi kapsamında hedefleniyor

Filistin resmi haber ajansı WAFAnın aktardığına göre, İsrail makamları işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde yer alan Anata beldesinde Filistinlilere ait bazı arazilere el koyma kararı aldı.

El konulan arazinin büyüklüğü 140 dönüm olarak belirtildi. Yetkililer, arazinin otopark yapmak ve Filistinlilerden gasbedilen topraklara kurulu yasa dışı Ma'ale Adumim yerleşimine giden yolları genişletmek amacıyla kullanılacağını bildirdi.

İsrail makamlarının, işgal altındaki Batı Şeria'yı bölmeyi ve Doğu Kudüs'teki yasa dışı yerleşim birimlerini genişletmeyi hedefleyen E1 Projesini tamamlamak için Filistinlilerin özel mülkü olan arazilere el koyduğu vurgulandı.

Projenin tarihçesi ve hedefleri

Historik olarak Doğu Kudüs'ün parçası sayılan ve Ayrım Duvarı'nın (Utanç Duvarı) Batı Şeria kısmında kalan Filistin mahallesi Azeriye'ye yakın inşa edilen Ma'ale Adumim yerleşimini Batı Kudüs'e bağlamak amacıyla başlatılan E1 Projesi çerçevesinde, 1999 yılında bölgeden 12 bin dönüm Filistin toprağı gasbedildi ve alana 4 binden fazla yasa dışı konut ile otel inşa edilmesi planlandı.

E1 Projesi ile Doğu Kudüs'ün Batı Şeria'daki Filistin topraklarıyla bağlantısının kesilmesi ve bu bölgelerin izole edilmesi amaçlanıyor.