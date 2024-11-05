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İsrail Doğu Kudüs'te Filistinlilere Ait 3 Evi Yıktı

İsrail, Doğu Kudüs’te Filistinlilere ait 3 evi 'ruhsatsız' olduğu iddiasıyla yıkarken, Filistinli ev sahiplerinden biri durumu anlattı.

Yayın Tarihi: 05.11.2024 16:49
Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 16:49
İsrail Doğu Kudüs'te Filistinlilere Ait 3 Evi Yıktı

İsrail'in Doğu Kudüs'teki Harekâtı

İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan üç Filistinli eve, "ruhsatsız" oldukları bahanesiyle müdahale etti. Yıkım sürecinin, Filistinlilerin ve dünya genelindeki insan hakları gözlemcilerinin tepkisini çekmesi bekleniyor.

Evin Sahibi Durumu Anlattı

Evi yıkılan Filistinli Fahri Ebu Diyab, AA muhabirine verdiği demeçte, İsrail polisinin belediye ekipleri ile birlikte El-Bostan Mahallesi’ne geldiğini belirtirken, yıkılan evlerin kendisine ait olduğunu ve Ruveydi ile Ayid ailelerine ait evlerin de aynı gerekçeyle yıkıldığını ifade etti.

Yahudileştirme Projesi Eleştirisi

Ebu Diyab, "İşgalci İsrail, bizi Kudüs'ten uzaklaştırmak amacıyla bu yıkımları gerçekleştiriyor. Bostan Mahallesi'nde, yıkıntılarımızın üzerinde Yahudileştirme projeleri kurmak istiyorlar." şeklinde açıklamalarda bulundu.

Yıkım Tehditleri ve Hukuki Durum

Ayrıca Ebu Diyab, daha önce de Şubat 2024'te evinin yıkıldığını ve yeniden inşa etmek zorunda kaldığını belirtirken, yaklaşık 1550 Filistinlinin yaşadığı Bostan Mahallesi'nde birçok evin de yıkım tehdidi altında olduğuna dikkat çekti.

Filistin, İsrail ve uluslararası insan hakları kuruluşları, Tel Aviv yönetiminin Doğu Kudüs'teki Filistinli nüfusunu azaltmak amacıyla inşaat ruhsatı vermediğini belirtiyor. Aynı zamanda, İsraillilere verilen inşaat ruhsatlarında önemli bir artış yaşandığı vurgulanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria’da 451 bin, Doğu Kudüs’te ise yaklaşık 230 bin İsrailli, Filistin topraklarını gasbetmiş durumda. Uluslararası hukuka göre bu gasplar yasa dışı sayılmakta.

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