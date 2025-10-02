İsrail Donanması, Küresel Sumud Filosu Gemilerini Yasa Dışı Ele Geçirmeye Başladı

İsrail Donanması, Küresel Sumud Filosu'na Müdahaleye Başladı

GÜNCELLEME 2 - DETAYLAR EKLENDİ

İsrail donanma unsurları, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nu kuşattı ve filoya bağlı bazı gemileri yasa dışı şekilde ele geçirmeye başladı.

Kuşatma, iletişim kesintileri ve canlı yayınlarda görüntüler

Filonun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "Gemilerimiz yasa dışı kuşatma altında. Kameralar devre dışı kaldı ve gemilere askeri personel çıktı." ifadeleri paylaşıldı. Açıklamada, gemideki yolcuların güvenliği ve durumlarına dair teyit çalışmaları yürütüldüğü bildirildi.

Filonun YouTube hesabındaki canlı yayınlarda bazı teknelerde aktivistlerin can yelekleriyle güvertede oturduğu ve olası bir müdahaleye karşı teyakkuzda bekledikleri görüldü.

Sirius, Alma, Adara ve diğer gemilere müdahale

Filonun Instagram paylaşımında, İsrail donanma unsurlarının filoya bağlı Sirius gemisi ve bazı teknelere müdahale ederek bunları "durdurduğu" belirtildi. Paylaşımda, "Canlı yayınlar ve iletişim hatları kesildi. Katılımcıların ve mürettebatın durumuna dair henüz teyit edilmiş bilgi bulunmuyor." denildi.

AA muhabirinin ulaştığı aktivistler, İsrail askerlerinin Alma, Sirius ve Adara gemilerine müdahale ettiğini ve bu gemilerle bağlantının kesildiğini aktardı. Filoya bağlı Adara, Alma ve Sirius gemilerindeki aktivistlerin ailelerine gönderilen mesajda ise "Bu 3 tekneye müdahale edildi. Lütfen sakin olun." ifadesi yer aldı. Mesajda ayrıca, "Şimdi tüm gözleri filoya çevirme, elçiliklerinize baskı yapma ve hükümetinizi İsrail'in soykırımını desteklemeyi bırakmaya çağırma zamanıdır." çağrısı yapıldı.

Filoya bağlı Captain Nikos gemisinde bulunan El Pais muhabiri Carlos de Barron, YouTube'da paylaştığı videoda İsrail askerlerinin gemiye müdahale ettiğini ve geminin üzerinde İsrail dronlarının dolaştığını belirtti. De Barron, filonun önceden anlaştığı şekilde direnç göstermeden İsrail limanına götürülmeye hazır olduğunu duyurdu.

Press For Palestine'dan Türk aktivist Semanur Sönmez Yaman, filonun Gazze'ye yaklaşık 60 deniz mili mesafede olduğunu aktardı.

Türk aktivistler: İrtibat kesintileri ve koordinasyon

Filoya katılan Türk aktivist Hüsamettin Eyüboğlu, AA muhabirine yaklaşık 3 saattir üzerlerine ışık tutulup kontrol edildiklerini ve kaç kişi olduklarının tespit edilmeye çalışıldığını söyledi. Eyüboğlu, filonun bir teknenin yasa dışı şekilde ele geçirilmesi durumunda diğerlerinin yoluna devam edebileceği şekilde koordineli olduğunu belirtti. Bazı teknelerle irtibatın kesildiğini ancak Gazze'ye doğru ilerlemeye devam ettiklerini kaydetti.

Eyüboğlu, internet bağlantılarının ara ara kesildiğini, telsizlerine müdahale edildiğini ifade ederek, "Eğer Gazze özgürleşirse bütün dünya özgürleşecek. Gazze artık hepimizin meselesi, Gazze artık dünyanın meselesi haline geldi." dedi.

Hedef alınan gemiler ve gözaltılar

İsrail devlet televizyonu KAN muhabiri Itay Blumental, X hesabından yaptığı paylaşımda İsrail'in şimdiye kadar "Sirus, Alma, Spectre, Huga, Adara ve Deyr Yassin" olmak üzere 6 gemiye saldırdığını bildirdi.

Filoya bağlı Seulle gemisinde bulunan Türk aktivist Yaşar Yavuz, AA'ya yaptığı açıklamada İsrail askerlerinin bazı gemilerdeki aktivistleri gözaltına aldığını söyledi. Yavuz, İsrail güçlerine ait botların gemilerin çevresinde dolaştığını ve taciz girişimlerinin sürdüğünü belirtti.

Filonun iletişim sorumlularından Yunus Emre Aydınbaş ise, "Aktivistlerimizin tamamının morali çok yüksek. Sağlıkları yerinde. Hepsi güvendeler." açıklamasını yaptı.

Olayla ilgili gelişmeler ve doğrulamalar gelmeye devam ederken, filonun bazı gemilerinin ele geçirilmesi ve iletişim kesintileri uluslararası dikkatleri filoya çevirdi.